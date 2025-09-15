Polícia zasiahla rýchlo: Po nemocnici pochodoval muž s kušou v taške, nahlásila ho recepčná

V priestoroch nemocnice sa mal pohybovať muž, ktorému z igelitovej tašky trčala pažba zbrane. Návštevníci nevedeli presne identifikovať, o aký typ zbrane ide. Incident v nich vyvolal obavy – okamžite upovedomili recepčnú a tá následne privolala políciu.
„Podozrivý mal v čiernej igelitovej taške zabalenú kušu, z ktorej vyčnievala len pažba. Na prvý pohľad nebolo zrejmé, či ide o ostrú zbraň, airsoftovú verziu alebo iný druh zbrane,“ uviedla hovorkyňa mestskej polície Zuzana Hokrová. Správu priniesol CNN Prima.
Nahlásila ho recepčná
Muža nahlásila na políciu okolo 10:00 recepčná po tom, ako si ho všimla jedna z návštevníčok nemocnice a upozornila na jeho podozrivé správanie. Po nahlásení zasiahli mestská aj štátna polícia.
Podozrivý počas zásahu nikoho neohrozil. Polícia ho poučila o tom, že pohybovať sa po nemocnici so zbraňou je zakázané. Podľa slov policajnej hovorkyne Michaely Richterovej muž nebol zadržaný a udalosť nebolo nutné ďalej riešiť.
