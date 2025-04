Polícia vo Viedni zabavila šialený Bugatti Chiron pre prekročenie rýchlosti. Toto sa udialo na ďalší deň

Bugatti Chiron rozhodne nie je bežné auto. S cenovkou začínajúcou na dva a pol milióna eur je to sen nejedného motoristu. Napriek tomu viesť auto, ktoré dokáže uháňať na maximálke až šialených 490 km/h, je pre mnohých nepredstaviteľné. V kontraste k tomu nám príde rýchlosť 119 km/h úplne bežná a obyčajná, avšak práve tá spôsobila v tomto prípade značné problémy.

38-ročný vodič jazdil na spomínanom superšporte po viedenskom Ringstraße. Na tom by nebolo nič zvláštne, avšak tu sa ťažká noha nevyplatila a šofér na Bugatti Chiron jazdil až 119 km/h na mieste, kde je povolená rýchlosť maximálne 50 km/h.

Udialo sa to ešte marci, keď cestného piráta na Chirone s nemeckými poznávacími značkami zamerala viedenská polícia, píše Heute. Policajti sa so šoférom nemaznali a na základe zákona platného od minulého roka mu na mieste zabavili auto. Zákon to totiž povoľuje, ak šofér prekročí v meste rýchlosť o viac ako 60 km/h (v prípade mimo mesta viac ako 70 km/h).

Topspeed informuje, že mužovi tiež zobrali vodičský preukaz, pričom auto môže byť predané v dražbe.

Na druhý deň už jazdilo po Viedni

Avšak ako sa ukázalo, už na druhý deň sa zabavené Bugatti Chiron vrátilo na viedenské cesty. Dôvodom bolo, že 38-ročný šofér nebol majiteľom auta, tým bola nemecká firma. V takom prípade si auto mohla prevziať, čo aj urobila. Náklady na odtiahnutie budú vymáhané od šoféra, ktorý sa dopustil prekročenia rýchlosti.