Policajti mladíkovi zhabali BMW za prekročenie rýchlosti. Ak by išiel len o 1 km/h menej, nechali by mu ho

Aj u nás sú pokuty za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti vysoké, a to až do 800 eur, ale u našich juhozápadných susedov — v Rakúsku, môžu motoristi prísť dokonca aj o svoje auto. Sankciu zhabania vozidla uplatnili tiež u 20-ročného šoféra, ktorý na BMW prekročil rýchlosť o 81 kilometrov za hodinu.

Na 50 išiel 136-kilometrovou rýchlosťou

Ako informuje Topspeed, 23. októbra 2024 správny súd vo Viedni rozhodol, že BMW, na ktorom mladík prekročil rýchlosť, bude vydražené. Skutok sa udial ešte v apríli 2024, keď sa rútil rýchlosťou 136 kilometrov za hodinu na mieste, kde mohol ísť najviac rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu.

Aj pri zohľadnení tolerancie, ktorá je 5 kilometrov za hodinu, previnilec prekročil maximálne dovolenú rýchlosť o 81 kilometrov za hodinu.

Príde o auto a zaplatí mastné pokuty

BMW s hodnotou približne 30-tisíc eur tak smeruje do dražby. Nepríjemné určite je, že auto bolo síce jeho, no peniaze naň mu požičal jeho otec. Okrem samotného auta, o ktoré príde, dostal previnilec pokutu 1 600 eur. Čaká ho tiež povinné preškolenie, za ktoré zaplatí 650 eur. Výsledná suma sa tiež navýši o sumu uskladnenia vozidla, čo je 11 eur denne.

Mladíka tiež môže mrzieť to, že ak by išiel o 1 kilometer za hodinu menej, auto by neprepadlo, ale keďže prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o viac ako 80 kilometrov za hodinu, uplatňuje sa naňho prísnejšia legislatíva, ktorá vstúpila do platnosti na jar tohto roka.