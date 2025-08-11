Polícia rozbila skupinu obvinenú z organizovania „spirituálnych pobytov“: Takto zarábala státisíce eur

Foto: X/ Guardia Civil

Petra Sušaninová
TASR
Za pobyty žiadala 1 000 eur.

Španielska polícia v pondelok oznámila, že rozbila skupinu obvinenú z organizovania „spirituálnych pobytov“, počas ktorých ponúkala klientom z celého sveta halucinogénne drogy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Skupina je podozrivá z toho, že pôsobila vo vile v meste Pedreguer na východe Španielska a účtovala viac ako 1 000 eur za viacdňové pobyty. Klientom údajne ponúkali ayahuascu, kaktus San Pedro či žabí jed známy ako kambo. „Pobyty sa uskutočňovali v skupinách s maximálne 20 účastníkmi, o ktorých sa staralo šesť zamestnancov organizácie,“ uviedla španielska Občianska garda.

Skupina zarobila státisíce

Polícia tvrdí, že skupina organizovala niekoľko pobytov týždenne bez prostriedkov na riešenie prípadov intoxikácie. Minulý rok tak zarobila nezdanený príjem vo výške niekoľko stotisíc eur. Pobyty propagovala online so sľubmi „mystického“ zážitku a zdravotných prínosov, ktoré prilákali klientov z celého sveta, väčšinou z Európy.

Polícia zatkla dvoch mužov a ženu podozrivých z vedenia skupiny a ďalších päť osôb vyšetruje pre podozrenie, že pôsobili ako „duchovní vodcovia“ na týchto pobytoch. Všetky osoby čelia obvineniam z obchodovania s drogami, prania špinavých peňazí a zločinného spolčenia. Policajti zaistili 11 litrov ayahuascy, 117 kaktusov San Pedro a niekoľko fliaš jedu kambo. Podľa nich môžu mať tieto látky „nepredvídateľné a nebezpečné účinky“.

