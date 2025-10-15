Polícia odhalila desivé tajomstvo: Rodičia mali držať dcéru zatvorenú v jednej izbe neuveriteľných 27 rokov

V poľskom meste Świętochłowice sa odohral prípad, ktorý pripomína skôr horor než realitu. Médiá priniesli šokujúce správy o tom, že rodičia mali celé desaťročia väzniť svoju dcéru v jednej izbe. Dnes má žena 42 rokov a podľa svedkov žila v otrasných podmienkach – bez kontaktu so svetom, bez dokladov a dokonca aj bez vlastného oblečenia.
Na prípad upozornil portál Polsat News.
Objavili ju po hádke, ktorú nahlásili susedia
Všetko sa začalo 29. júla, keď susedia zavolali políciu pre hlučnú hádku v byte staršieho manželského páru. Obyvatelia domu uviedli, že muž a žena odmietali vpustiť policajtov dnu a tvrdili, že sa nič nedeje. Napokon však ustúpili a vtedy sa začal odvíjať príbeh, ktorý nikto nečakal.
Dramatyczna historia Mirelli ze Świętochłowic poruszyła lokalną społeczność. Po latach izolacji, sąsiedzi odkryli prawdę. Co dalej? #slask #swietochlowice #dramat #policja https://t.co/HkC3054jB1
— Fakt (@Fakt_pl) October 14, 2025
V jednej z izieb našli policajti ženu, ktorá pôsobila zanedbane, vyčerpane a fyzicky zničená. „Keď ju záchranári vyvádzali, mali sme zimomriavky. Bola v strašnom stave, celé nohy mala ako v nekróze,“ povedali susedia pre denník Fakt.
Zmizla ako tínedžerka, no v skutočnosti nikdy neodišla
Ukázalo sa, že ide o Mirellu, dcéru páru, ktorý v byte býval. Podľa susedov rodičia pred rokmi tvrdili, že ich dcéra zmizla ako 15-ročná. Pravda však mala byť oveľa desivejšia, pretože podľa miestnych ju držali zatvorenú priamo vo svojom byte celé desaťročia. Žena údajne povedala záchranárom, že z domu nevyšla viac ako 20 rokov. Po zásahu polície bola okamžite prevezená do nemocnice, kde sa dva mesiace liečila a zotavovala.
Wstępne ustalenia nie wskazują jednoznacznie, by kobieta była przetrzymywana wbrew swojej woli.https://t.co/Vn14Gdi84G
— tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) October 14, 2025
Život bez identity aj kontaktu s ľuďmi
Ako pre Fakt uviedla pani Aleksandra, ktorá založila internetovú zbierku pre Mirellu, žena prežila väčšinu života len v jednej miestnosti. „To, čo je pre nás samozrejmosťou, bude pre ňu obrovským zážitkom. Nemala vlastné oblečenie, občiansky preukaz ani lekársku starostlivosť. Nepoberala žiadne dávky, akoby vôbec neexistovala,“ opísala. Podľa nej bude musieť Mirella začať úplne odznova a naučiť sa komunikovať so svetom, ktorého súčasťou už tak dlho nebola.
Polícia tvrdí, že nenašla dôkazy o trestnom čine
Na prípad reagovala aj mladšia inšpektorka Anna Hryniak z policajného oddelenia v Świętochłowiciach. Uviedla, že polícia požiadala o spoluprácu miestny úrad sociálnych služieb, ktorý má preveriť životné podmienky ženy. Podľa portálu Slazag bola Mirella po prepustení z nemocnice prevezená späť domov.
Polícia však po mediálnom rozruchu oznámila, že „zistenia počas zásahu nenaznačovali spáchanie trestného činu na úkor 42-ročnej ženy“ a „predbežné výsledky vyšetrovania nepotvrdzujú mediálne tvrdenia“. Prípad aj napriek tomu vyvolal v Poľsku obrovskú diskusiu o tom, ako je možné, že si nikto celé roky nič nevšimol. Mnohí sa pýtajú, či zlyhal systém, komunita alebo obyčajná ľudská všímavosť.
