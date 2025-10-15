Polícia odhalila desivé tajomstvo: Rodičia mali držať dcéru zatvorenú v jednej izbe neuveriteľných 27 rokov

Foto: X/FAST INFO, Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Rodičia mali držať svoju dcéru zatvorenú v izbe neuveriteľných 27 rokov.

V poľskom meste Świętochłowice sa odohral prípad, ktorý pripomína skôr horor než realitu. Médiá priniesli šokujúce správy o tom, že rodičia mali celé desaťročia väzniť svoju dcéru v jednej izbe. Dnes má žena 42 rokov a podľa svedkov žila v otrasných podmienkach – bez kontaktu so svetom, bez dokladov a dokonca aj bez vlastného oblečenia.

Na prípad upozornil portál Polsat News.

Objavili ju po hádke, ktorú nahlásili susedia

Všetko sa začalo 29. júla, keď susedia zavolali políciu pre hlučnú hádku v byte staršieho manželského páru. Obyvatelia domu uviedli, že muž a žena odmietali vpustiť policajtov dnu a tvrdili, že sa nič nedeje. Napokon však ustúpili a vtedy sa začal odvíjať príbeh, ktorý nikto nečakal.

V jednej z izieb našli policajti ženu, ktorá pôsobila zanedbane, vyčerpane a fyzicky zničená. „Keď ju záchranári vyvádzali, mali sme zimomriavky. Bola v strašnom stave, celé nohy mala ako v nekróze,“ povedali susedia pre denník Fakt.

Zmizla ako tínedžerka, no v skutočnosti nikdy neodišla

Ukázalo sa, že ide o Mirellu, dcéru páru, ktorý v byte býval. Podľa susedov rodičia pred rokmi tvrdili, že ich dcéra zmizla ako 15-ročná. Pravda však mala byť oveľa desivejšia, pretože podľa miestnych ju držali zatvorenú priamo vo svojom byte celé desaťročia. Žena údajne povedala záchranárom, že z domu nevyšla viac ako 20 rokov. Po zásahu polície bola okamžite prevezená do nemocnice, kde sa dva mesiace liečila a zotavovala.

Život bez identity aj kontaktu s ľuďmi

Ako pre Fakt uviedla pani Aleksandra, ktorá založila internetovú zbierku pre Mirellu, žena prežila väčšinu života len v jednej miestnosti. „To, čo je pre nás samozrejmosťou, bude pre ňu obrovským zážitkom. Nemala vlastné oblečenie, občiansky preukaz ani lekársku starostlivosť. Nepoberala žiadne dávky, akoby vôbec neexistovala,“ opísala. Podľa nej bude musieť Mirella začať úplne odznova a naučiť sa komunikovať so svetom, ktorého súčasťou už tak dlho nebola.

Polícia tvrdí, že nenašla dôkazy o trestnom čine

Na prípad reagovala aj mladšia inšpektorka Anna Hryniak z policajného oddelenia v Świętochłowiciach. Uviedla, že polícia požiadala o spoluprácu miestny úrad sociálnych služieb, ktorý má preveriť životné podmienky ženy. Podľa portálu Slazag bola Mirella po prepustení z nemocnice prevezená späť domov.

Ilustračná foto: Pexels

Polícia však po mediálnom rozruchu oznámila, že „zistenia počas zásahu nenaznačovali spáchanie trestného činu na úkor 42-ročnej ženy“ a „predbežné výsledky vyšetrovania nepotvrdzujú mediálne tvrdenia“. Prípad aj napriek tomu vyvolal v Poľsku obrovskú diskusiu o tom, ako je možné, že si nikto celé roky nič nevšimol. Mnohí sa pýtajú, či zlyhal systém, komunita alebo obyčajná ľudská všímavosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac