Polárny vír opäť silnie, sneženie nie je vylúčené. O pár dní do Európy prenikne masa chladného vzduchu

Po rozdelení koncom novembra a začiatkom decembra sa polárny vír postupne zotavuje. Jeho dve hlavné jadrá – nad Kanadou a nad Sibírou – začínajú opäť silnieť a približovať sa k sebe. Súčasne sa nad Grónskom vytvára výrazná tlaková výš, ktorá ovplyvní prúdenie vzduchu nad severnou pologuľou.
Práve táto tzv. grónska blokáda umožní v nasledujúcich dňoch prenikanie chladnejšieho vzduchu zo severovýchodu do Európy, informuje imeteo. Zmena cirkulácie sa prejaví najmä počas vianočných sviatkov, keď by sa nad väčšinu kontinentu mal dostať studený vzduch.
Sneženie nebude všade
Predpovedné modely naznačujú, že na 1. sviatok vianočný na náš kontinent prenikne veľmi studený vzduch. Najvyšší snehový potenciál však bude v severnej Európe, kde budú teploty dostatočne nízke na udržanie snehovej pokrývky. Smerom do strednej Európy sa však šanca na sneženie výrazne znižuje a na Slovensku bude výskyt snehu skôr obmedzený, najmä na vyššie polohy.
V sobotu pokračuje inverzia
Zatiaľ však počasie na Slovensku bude aj v sobotu ovplyvňovať tlaková výš, informuje imeteo. Očakáva sa prevažne oblačno až hmlisto, miestami sa môže objaviť slabé mrholenie, najmä na východe krajiny. Lokálne sa môže oblačnosť prechodne pretrhať, najmä v horských oblastiach a na strednom Slovensku.
Denné maximá sa budú pohybovať od +2 do +6 °C, na juhu stredného a východného Slovenska môže teplota vystúpiť až na +7 až +8 °C.
Viac slnečných lúčov sa očakáva vo výškach nad 700 až 800 metrov nad morom, najmä v oblasti Tatier. Hory tak môžu ponúknuť priaznivejšie podmienky než nížiny, kde bude pretrvávať inverzné počasie.
