Polárny vír opäť silnie, sneženie nie je vylúčené. O pár dní do Európy prenikne masa chladného vzduchu

Ilustračný záber: TASR/AP

Tomáš Čapák
V severných oblastiach môže budúci týždeň snežiť, v strednej Európe a na Slovensku je šanca na sneh menšia.

Po rozdelení koncom novembra a začiatkom decembra sa polárny vír postupne zotavuje. Jeho dve hlavné jadrá – nad Kanadou a nad Sibírou – začínajú opäť silnieť a približovať sa k sebe. Súčasne sa nad Grónskom vytvára výrazná tlaková výš, ktorá ovplyvní prúdenie vzduchu nad severnou pologuľou.

Práve táto tzv. grónska blokáda umožní v nasledujúcich dňoch prenikanie chladnejšieho vzduchu zo severovýchodu do Európy, informuje imeteo. Zmena cirkulácie sa prejaví najmä počas vianočných sviatkov, keď by sa nad väčšinu kontinentu mal dostať studený vzduch.

Sneženie nebude všade

Predpovedné modely naznačujú, že na 1. sviatok vianočný na náš kontinent prenikne veľmi studený vzduch. Najvyšší snehový potenciál však bude v severnej Európe, kde budú teploty dostatočne nízke na udržanie snehovej pokrývky. Smerom do strednej Európy sa však šanca na sneženie výrazne znižuje a na Slovensku bude výskyt snehu skôr obmedzený, najmä na vyššie polohy.

V sobotu pokračuje inverzia

Zatiaľ však počasie na Slovensku bude aj v sobotu ovplyvňovať tlaková výš, informuje imeteo. Očakáva sa prevažne oblačno až hmlisto, miestami sa môže objaviť slabé mrholenie, najmä na východe krajiny. Lokálne sa môže oblačnosť prechodne pretrhať, najmä v horských oblastiach a na strednom Slovensku.

Ilustračná foto: Unsplash

Denné maximá sa budú pohybovať od +2 do +6 °C, na juhu stredného a východného Slovenska môže teplota vystúpiť až na +7 až +8 °C.

Viac slnečných lúčov sa očakáva vo výškach nad 700 až 800 metrov nad morom, najmä v oblasti Tatier. Hory tak môžu ponúknuť priaznivejšie podmienky než nížiny, kde bude pretrvávať inverzné počasie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Počasie urobí otočku: Ochladí sa, so snehom nepočítajte. Vieme, kedy zima udrie naplno, začne to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac