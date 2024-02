Pokiaľ nemusíte, von nechoďte: Bude tam radiť vietor o sile orkánu, viaceré časti Slovenska potrápia aj záplavy

Prvé februárové dni priniesli nezvyčajne vysoké teploty. Počas víkendu sa prudko oteplilo, prišli však aj zrážky a silný vietor. Ako informuje iMeteo, inak tomu nebude ani dnes, pondelkové počasie bude bláznivé.

Extrémy budú pokračovať

Prudké otepľovanie nekončí. Tak, ako začal víkend, bude pokračovať aj tento týždeň. Podľa portálu sa k nám ešte intenzívnejšie prileje teplý vzduch, ktorý prinesie extrémne vysoké teploty. Ak však budete cestovať po Slovensku, treba sa pripraviť aj na výkyvy, ktoré pripomínajú skôr apríl.

Kým na západe bude svietiť slnko a poobedné teploty môžu dosiahnuť až +15 °C, zvyšok územia bude zamračený a teploty sa tu budú pohybovať od +5 do +10 °C. iMeteo upozorňuje, že napriek vysokým teplotám nás čaká divoké počasie.

Voda, lejak aj vietor

Rekordne teplé počasie so sebou prinesie mnohé problémy. Okrem toho, že sa musíme pripraviť na to, že pravdepodobne rozkvitnú prvé stromy či kvety, začne sa topiť sneh. Ten podľa iMeteo spôsoboval problémy už včera v podhorských oblastiach a na Liptove museli zasahovať aj hasiči po tom, ako voda z topiaceho sa snehu nemala kam stiecť.

Vody bude v nasledujúcich hodinách pribúdať. Počas dnešného dňa sa treba pripraviť na lejak, takže do povodia sa dostane nielen topiaci sa sneh, ale aj zrážky.

„Severnú polovicu nášho územia však čaká lejak, ktorý bude miestami aj veľmi intenzívny. Lokálne môže spadnúť do 50 milimetrov zrážok, pričom hrozí, že v dôsledku vysokých teplôt a zrážok budú vodné toky dosahovať povodňové stupne a vylejú sa z brehov,“ predpovedá.

Najväčšie nebezpečenstvo ale predstavuje veľmi silný vietor, ktorý bude aj dnes dosahovať silu orkánu. Už v ranných hodinách začal silnieť a postupne sa rozfúka na celom Slovensku. Podľa iMeteo bude najsilnejší najmä na západnom a strednom Slovensku.

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), na hrebeňoch Tatier v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno platia v pondelok výstrahy tretieho stupňa pred vetrom. Vietor tam môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu, čo predstavuje mohutnú víchricu až orkán.

Druhý stupeň výstrahy meteorológovia vydali pre okres Tvrdošín, kde môže vietor v polohách nad 1 700 metrov nad morom miestami dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu. Prvostupňové výstrahy pred vetrom na horách sú vydané pre okresy Banská Bystrica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Ružomberok a Žilina.

SHMÚ varuje aj pred vetrom v nižších polohách. V okrese Poprad platí do 20.00 h výstraha druhého stupňa. Po 20:00 h tam až do utorka (6. 2.) platí výstraha prvého stupňa. Prvý stupeň výstrahy je vydaný aj pre celý Bratislavský kraj a okres Liptovský Mikuláš, a to do 17.00 h. Rovnako pre okres Kežmarok, a to až do utorka.

Aktuálne najsilnejší vietor je na Chopku, kde jeho rýchlosť dosahuje 39 metrov za sekundu. Na nárazový vietor si treba dať pozor v lokalitách Nová Baňa, Banská Belá, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Kremnica, upozorňuje Slovenská správa ciest.