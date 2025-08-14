Podnájomníčka vyviedla niečo šialené: Toto zanechala v byte, majiteľ musel prehľadať každý centimeter

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Toto by ste v byte po podnájomníkovi nájsť nechceli.

Prenajať byť osobe, ktorú nepoznáte, je neraz riziko. Istého majiteľa bytu čakalo po tom, ako sa podnájomníčka odsťahovala, extrémne nepríjemné prekvapenie. Zažiť by ste ho nechceli.

Nočná mora

Ako informuje Mail Online, majiteľ bytu zažil niečo, čo je pre mnohých príšernou nočnou morou. Podnájomníčka totiž po odsťahovaní v byte nechala 22 tarantúl. Niektoré z nich ušli zo svojich vivárií, iné boli už mŕtve. Viváriá boli rozhádzané po podlahe, pričom viaceré boli zle zaistené alebo vôbec nemali poklop.

Ilustračná foto: Unsplash

Tarantuly, ktoré ušli, bolo potrebné nájsť, čo znamenalo prehľadať každý centimeter bytu. Na miesto bol privolaný aj zamestnanec z organizácie na ochranu zvierat RSCPA. Osoba, ktorá má prístup k bytu a všimla si opustené tarantuly, sa pokúšala bývalú podnájomníčku kontaktovať, no neúspešne. Niekdajšia majiteľka tarantúl sa napokon predsa len ozvala a priznala, že tak konala preto, lebo sa ocitla v núdzi.

Exotické zvieratá nie sú hračka

Zatiaľ sa podarilo nájsť štyri živé tarantuly. Odborníci ich odviezli a umiestnili do nových domovov, kde sa o ne starajú noví majitelia s odbornými vedomosťami o týchto zvieratách.

Majiteľ bytu ostal veľmi znechutený a znepokojený z toho, že niekto len tak opustí zvieratá a nezaujíma ho, čo s nimi bude. „Tarantuly potrebujú na prežitie špecifické podmienky, teplotu a vlhkosť, ktoré v tomto prípade zjavne neboli splnené. Máme šťastie, že sa nám podarilo zachrániť aspoň štyri z nich,“ vyjadrili sa ochrancovia zvierat.

Ilustračná foto: Pexels

Bývalá podnájomníčka priznala, že nevie, koľko tarantúl vlastne mala, ich počet len odhadla na 22. Podľa organizácie na ochranu zvierat je tento prípad ukážkou toho, prečo by exotické zvieratá, vrátane tarantúl, mali chovať len ľudia, ktorí si plne uvedomujú, aký je to záväzok a čo všetko to vyžaduje.

