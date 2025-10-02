Podľa Orbána EÚ prijala vojnovú stratégiu. Fidesz rozbieha kampaň proti plánom Bruselu, zbiera podpisy

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
SITA
Podľa maďarského premiéra sa celý prebiehajúci samit EÚ venoval iba podpore vojny na Ukrajine.

Európska únia sa rozhodla ísť do vojny, povedal vo štvrtok maďarský premiér Viktor Orbán novinárom v Kodani pred zasadnutím Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa zúčastní asi 40 lídrov z európskych krajín.

Tento krok je podľa neho škodlivý pre Maďarsko i Úniu, preto oznámil, že maďarská vládna strana Fidesz začne zbierať podpisy „proti vojnovým plánom Bruselu“, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa agentúru MTI.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová a maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP

Orbán, ktorý je aj predsedom strany Fidesz, povedal, že navrhne predsedníctvu Fideszu, aby v Maďarsku začali kampaň na zber podpisov „proti vojnovým plánom Bruselu“. Premiér dodal, že neformálny summit EÚ v stredu bol ťažkým dňom a ani štvrtok nebude ľahký, podľa jeho vyjadrenia v podstate každý návrh na stole je vojnovým návrhom.

Podľa Orbána je všetko o vojne

Dajme Ukrajincom viac peňazí na vojnu, dajme Ukrajincom zbrane na vojnu, urýchlime ich vstup do Európskej únie,“ menoval Orbán predkladané návrhy a zdôraznil, že všetko to je o vojne.

Vyjadril názor, že EÚ sa rozhodla ísť do vojny a v stredu dokonca predstavila aj vojnovú stratégiu, „ako poraziť Rusov“. Je to podľa neho strašidelné, je to zlé pre Maďarsko a je to zlé pre EÚ, ale tlak je veľký.

Hlavnou témou diskusie zasadnutia EPC bude bezpečnostná situácia v Európe. Predseda vlády SR Robert Fico sa na summite EPC nezúčastní zo zdravotných dôvodov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Krvavý útok pred synagógou: Muž nožom napadol skupinu ľudí, spôsobil paniku aj vážne zranenia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac