Podľa niektorých Slovákov je odpad, iní o ňom ani nepočuli: Najlepší film roka je bizarná snímka, nemusí sa vám páčiť

V noci sa konalo odovzdávanie prestížnych zlatých sošiek Oscarov. Ako sme vás už informovali, najlepším filmom minulého roka sa stala snímka Všetko, všade, naraz (Everything Everywhere All at Once). Kým niektorých to neprekvapilo, ďalší mali úplne iných favoritov. Oplatí sa ho vidieť?

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete aj: o čom je film Všetko, všade, naraz;

ako sa mu podarilo zvalcovať Oscary;

aký hejt dostáva od ľudí;

že sa stal najoceňovanejším filmom všetkých čias;

aké má vysoké hodnotenia.

Film Všetko, všade, naraz pochádza z dielne režisérov a scenáristov Dana Kwana a Daniela Scheinerta. V hlavnej úlohe ukazuje čínsko-americkú imigrantskú rodinu, ktorej hrdinka zisťuje, že existuje množstvo paralelných vesmírov, v ktorých ona vedie rôzne životy.

Predstavivosť tvorcov zašla dokonca tak ďaleko, že hrdinka je v niektorých svetoch iba kameňom a inde má namiesto prstov párky, uvádza oficiálny text distribútora. Znie to dosť šialene? Áno, a takým aj tento počin, ktorý kombinuje žánre od fantasy, cez komédiu až po akčné sci-fi, je.

Zvalcoval Oscary

V kategórii Najlepší film boli na Oscaroch nominované také filmové šupy ako Top Gun: Maverick, Duchovia Inisherinu, Trojuholník smútku, Fabelmanovci, Avatar a ďalšie. Je teda nutné uznať, že film Všetko, všade, naraz mal silnú konkurenciu a asi mnohých prekvapilo, že tieto snímky porazil.

A nie len to. Celkovo získal až 11 nominácií na Oscara, z čoho 7 premenil na víťazstvo. Sošku si okrem iného odniesol aj za réžiu, scenár a Michelle Yeoh sa stala najlepšou herečkou v hlavnej úlohe. Je to o to výnimočnejšie, že sa stala prvou Aziatkou, ktorej sa to podarilo, píše NPR. Ke Huy Quan, ktorý sa stal najlepším hercom vo vedľajšej úlohe, je zároveň prvým hercom narodeným vo Vietname, ktorý získal zlatú sošku, uvádza Far Uot Magazine.

Niektorí hodnotia film ako „odpad“

Podľa reakcií divákov to však vyzerá tak, že ide o snímku, ktorú si buď užijete, alebo jej jednoducho neprídete na chuť. Na ČSFD jej aktuálne svieti úctyhodné hodnotenie 71 % a na IMDb získala 8,0/10. Nájde sa však aj druhá skupina ľudí, ktorá jej suverénne udelila hodnotenie „odpad“.

Asi nikoho neprekvapí, že sa objavila nespokojnosť s tým, že práve tento film sa stal tým „najlepším“ spomedzi silnej konkurencie. Reakcie nespokojných filmových nadšencov sa objavili aj na Twitteri.

„Bol to najhorší film“