Podľa Kaliňáka je Bombic vo väzbe neprávom. Konsolidácia by mohla byť v istej podobe známa už zajtra

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

TASR
Tomáš Čapák
Odmietol, že by súčasťou opatrení malo byť zvýšenie DPH.

Člen predsedníctva koaličnej strany Smer-SD a europoslanec Erik Kaliňák avizuje, že konsolidácia verejných financií by v istej podobe mohla byť predstavená v pondelok (25. 8.). Konkrétne opatrenia komunikovať nechcel. Podpredseda Národnej rady (NR) SR a člen opozičného hnutia PS Martin Dubéci sa obáva, že koalícia bude pri nej „šachovať“ so sadzbami dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii TA3 V politike.

„Koaličná rada zasadá a je vo veľmi konštruktívnej podobe. Je dokonca možné, že už v pondelok budete vidieť nejaké výsledky, v nejakej podobe môže byť konsolidácia predstavená,“ poznamenal Kaliňák. Odmietol, že by súčasťou opatrení malo byť zvýšenie DPH na úroveň 25 percent, znižovanie príspevkov do druhého piliera či zvýšenie DPH na základné potraviny.

Dubéci si myslí, že koalícia bude šachovať so sadzbami DPH. „Keď nedôjde k zvýšeniu maximálnej sadzby, tak dôjde k zásadným presunom vo veľkých položkách z nižších sadzieb do tých vyšších,“ podotkol. Poukázal pritom na to, že koaliční predstavitelia aj vlani hovorili, že sa DPH nebude zvyšovať, no zvýšila sa.

Diskutovalo sa tiež o útoku ukrajinskej armády na ropovod Družba, ktorým tečie ropa z Ruska na Slovensko. Kaliňák to kritizoval. Ukrajine vyčítal aj ďalšie kroky. Hovoril o využívaní teroristických praktík. Nie je preto za vstup Ukrajiny do Európskej únie, dokým sa nezačne „správať normálne“ a rešpektovať medzinárodné právo. Dubéci reagoval, že útok na ropovod by sa nestal, keby ruský prezident Vladimir Putin prestal s vojnou na území Ukrajiny. V tejto súvislosti hovoril i o potrebe diverzifikácie energetických zdrojov.

Bombic je podľa Kaliňáka vo väzbe neprávom

Témou bol aj prípad obvineného Daniela B. z extrémistickej trestnej činnosti, ktorý vyzval politikov Smeru-SD, aby sa od neho buď dištancovali, alebo sa ho zastali. Kaliňák na to reagoval, že Daniel B. je podľa neho vo väzbe neprávom. Poukázal však na to, že vláda mu nemôže pomôcť, pretože nemá nástroje na ovplyvňovanie súdnej moci.

„Žiaľ, dnes sme svedkami toho, že súdna moc v niektorých prípadoch, kde sa im to hodí a kde je na nich vyvíjaný mediálny tlak, popiera svoje vlastné predchádzajúce rozhodnutia a popiera judikatúru Európskej únie,“ podotkol. Dubéci tvrdenia Kaliňáka odmietol. Upozornil na viaceré útočné a nenávistné vyjadrenia obvineného.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Novela ústavy

Politici sa vrátili aj k téme vládnej novely ústavy, o ktorej by mal parlament definitívne hlasovať na septembrovej schôdzi. Kaliňák avizoval, že zástupcovia Smeru-SD sa o možnej podpore návrhu pokúsia rokovať aj s Igorom Dušenkom, ktorý sa má stať novým poslancom NR SR po úmrtí Anny Záborskej. Dubéci poukázal na to, že na schválenie zmeny ústavy zatiaľ koalícia nemá dosť hlasov. „Takže nie je úplne jasné, či to prejde, alebo nie,“ dodal.

Kaliňák sa vyjadril aj k informáciám Slovenskej akadémie vied (SAV) o analýze mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19. Hovoril, že rešpektuje závery štúdie. „Budem veľmi rád, keď bude zverejnená a budeme sa môcť pozrieť na všetko, čo k tomu patrí, metodiky a tak ďalej,“ povedal. Inštitúciu však kritizoval za spôsob komunikácie. Avizoval, že správa SAV sa zverejní a vyjadrí sa k nej druhá strana.

„Zistíme, kde nastala chyba, kto sa mýlil v metodike a podľa toho prijme vláda svoje rozhodnutia,“ ozrejmil. Dubéci zase koalícii vyčítal, že minula na analýzu vakcín množstvo peňazí. „Namiesto toho, aby v SAV riešili reálne vedecké problémy, tak sa zaoberali tým, že či sa zmeníme na kukuricu,“ skonštatoval.

