Pod Ferenčákom sa trasie stolička: Koalícia sa dohodla na jeho odvolaní z funkcie, potvrdil minister Drucker

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Ferenčák zrejme definitívne príde o svoj post.

Návrh na odvolanie Ferenčáka predstavil ešte v utorok ráno poslanec Puci. Zdôraznil, že miesto predsedu výboru patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu.

Ferenčák komunikáciu Hlasu o jeho odvolaní kritizoval. Svoje odvolávanie vníma ako skúšku politickej kultúry. Myslí si, že hlasovaním sa rozhodne, či sa na posty v parlamente bude pozerať cez prácu alebo stranícke dohody. Namietal, že návrh nie je dostatočne odôvodnený a nebol prediskutovaný.

Odvolajú ho z čela európskeho výboru

Ešte pred začiatkom schôdze avizoval, že pokiaľ sa návrh na jeho odvolanie neodhlasuje, nebude sa pri hlasovaniach prezentovať. Zopakoval, že v prípade, ak dôjde k jeho odvolaniu, odíde z poslaneckého klubu Hlasu-SD, no v strane zostane.

Teraz minister školstva Drucker po rokovaní parlamentu potvrdil, že koalícia sa dohodla, že Ferenčáka odvolá z čela európskeho výboru. „Naším cieľom nie je oslabovať koalíciu,“ povedal minister. Tiež nemá problém s tým, aby Ferenčák naďalej ostal členom strany Hlas a aj členom klubu.

Správu rozširujeme.

