Pod arktickým ľadom sa deje niečo zvláštne: Vedci sú v šoku, objavili čosi, čo by tu existovať nemalo. Je to zlé znamenie

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Ako je to možné?

Vedci ostali poriadne prekvapení a zmätení po tom, ako na severnom póle objavili pod ľadom niečo, čo by tam vskutku byť nemalo. Ide o voľným okom neviditeľné mikroorganizmy na hladine Severného ľadového oceánu.

Vedci nerozumejú, ako je to možné

Ako informuje Mail Online, baktérie, ktoré objavili experti z dánskej univerzity, prežívajú v studenej vode vďaka rozpusteným organickým látkam. Na prežitie potrebujú aj dusík, podľa odborníkov je ho ale v Severnom ľadovom oceáne nedostatok. Nerozumejú preto, ako je možné, že mikroorganizmy prežijú aj bez neho.

„Objavili sme dôležitý jav pod arktickým morským ľadom, ktorý sa doteraz považoval za nemožný. Mohol by mať vplyv na potravinový reťazec a uhlíkovú bilanciu na chladnom severe,“ uvádzajú vedci podľa štúdie publikovanej prostredníctvom Communications Earth & Environment. Vedci tiež varujú, že v dôsledku globálneho otepľovania je v arktických oblastiach menej morského ľadu, ako by malo byť, čo môže pomôcť mikroorganizmom prežiť.

Ilustračná foto: Pexels

Podľa výskumníkov sú objavené drobné organizmy, oficiálne známe ako necyanobakteriálne diazotrofy. Ide o baktérie viažuce dusík, čo znamená, že na prežitie potrebujú premeniť atmosférický dusík na využiteľnú formu, napríklad amoniak. Na rozdiel od mnohých iných baktérií, necyanobakteriálne diazotrofy (NCD) neprežívajú z fotosyntézy.

Je to zlé znamenie

Experti preskúmali viacero oblastí a prekvapilo ich, aké množstvo dusíka napokon našli najmä na okrajoch ľadu, kde sa topí najrýchlejšie. Doteraz totiž prevládal názor, že pod ľadom nemôže dochádzať k premene dusíka a prostredie je tu pre zmieňované mikroorganizmy príliš nehostinné.

Ilustračná foto: Pexels

Ako sme spomínali, baktérie prežívajú najmä vďaka rozkladajúcemu sa organickému materiálu, v tomto prípade vďaka riasam. Žiaľ, priveľa rias v arktickej oblasti môže byť zlou správou. Takzvané kvitnutie rias je toxické pre ryby, mäkkýše, morské cicavce a ďalšie živočíchy. Vedci zrejme podcenili, koľko rias sa tu v skutočnosti vyskytuje. Za pozorovanú zmenu je pravdepodobne zodpovedné globálne otepľovanie.

Arktický morský ľad prechádza každý rok sezónnymi cyklickými zmenami, kedy sa na jeseň a v zime rozširuje a na jar a v lete ustupuje. V dôsledku klimatických zmien však teploty stúpajú a ľadu je čoraz menej. Vedci varujú, že Arktída sa otepľuje až štyrikrát rýchlejšie, ako je globálny priemer, čo spôsobilo výrazné zmenšenie pokrytia a hrúbky morského ľadu.

