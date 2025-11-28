Počasie urobí otočku: Oteplí sa, so snehom sa rozlúčte. Vieme, kedy zima udrie naplno, už o pár dní sa to začne

Slovensko čaká pokojnejší záver novembra, no december môže priniesť rýchle zvraty. Stabilné počasie sa drží, no husté hmly, mrazivé rána a neistý Mikuláš zostávajú témou.
Zima sa v uplynulých dňoch pripomenula naplno. Studený vzduch, mrazy aj prvý sneh v nížinách ukázali, že koniec novembra sa tentoraz nezaobišiel bez poriadnych výkyvov. Podľa portálu iMeteo sa nad Slovensko presadzuje tlaková výš, ktorá postupne upokojuje atmosféru. Prináša síce slnečnejšie dni, no zároveň aj podmienky pre nízku oblačnosť a dlhotrvajúcu hmlu, najmä v nižších oblastiach.
Dnešok prinesie slnko vo vyšších polohách
Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že dnes ráno platia výstrahy prvého stupňa pred hmlou takmer v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Bez výstrah ostali len okresy Banská Štiavnica, Revúca, Rimavská Sobota, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Turčianske Teplice.
Dohľadnosť môže podľa ústavu klesnúť na 50 až 200 metrov. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že takto znížená viditeľnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu. Ako však dodávajú, výskyt takýchto hmiel je pre toto obdobie bežný, aj keď môže spôsobiť menšie škody.
Výstrahy platia do 10.00 h. Stred tlakovej výše sa dnes presúva cez naše územie smerom k Ukrajine a Bielorusku. Vo vyšších hladinách atmosféry zároveň preniká teplejší vzduch od juhovýchodu, čo prináša prevažne slnečný deň, s výnimkou oblastí, kde sa hmla udrží aj popoludní. Najvyššia denná teplota bude 2 až 7 °C, no tam, kde hmla pretrvá dlhšie, zostane okolo 0 °C. Na horách vo výške 1500 metrov sa očakáva približne 2 °C. Dnes zostane počasie bez zrážok.
Sobota prinesie silné mrazy a miestami aj celodennú hmlu
Zajtrajšok bude ovplyvňovať pás vyššieho tlaku, ktorý zostane nad naším územím. Sobota bude prevažne polojasná, no v nižších polohách sa opäť môže objaviť hmla a nízka oblačnosť, ktorá sa niekde udrží aj počas celého dňa.
Ojedinele sa očakávajú slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota klesne na 1 až -5 °C, v chladných kotlinách dokonca na -6 až -12 °C. Najvyššia denná teplota bude 4 až 9 °C, pri celodennej hmle okolo 2 °C. Vietor bude slabý alebo takmer žiadny.
Okolo Mikuláša môže prísť prvý zlom
Záver novembra aj prvé decembrové dni zostanú pod vplyvom výraznej tlakovej výše. Denné teploty sa budú pohybovať medzi 2 a 9 °C, zatiaľ čo počas jasných nocí bude na celom území mrznúť. Na mnohých miestach sa budú opakovane vyskytovať dlhotrvajúce hmly, ktoré udržia chlad pri povrchu.
Modely ukazujú, že približne medzi 5. a 8. decembrom sa nad Pobaltie môže presunúť tlaková níž, ktorá otvorí cestu chladnejšiemu vzduchu zo severozápadu. Zatiaľ však nie je jasné, či tento vzduch zasiahne aj Slovensko. Môže sa vytvoriť výrazné teplotné rozhranie, ktoré prejde cez našu oblasť. Podľa aktuálnych simulácií sa Slovensko môže ocitnúť skôr na teplejšej strane, aj keď zrážky sú stále pravdepodobné. Predpoveď je však veľmi neistá.
December nebude bohatý na sneh, no chladné vpády môžu prísť
Dlhodobé modely predpovedajú, že december prinesie na Slovensko podpriemerné množstvo snehu. Sneženie sa síce objaví, ale bude nesúvislé a pokrývka sa nebude udržiavať dlhé obdobia. Teploty budú často kolísať nad a pod 0 °C, čo je typické pre západné prúdenie.
Zároveň sa očakáva viacero vpádov studeného vzduchu do Európy, no nie je isté, či zasiahnu aj naše územie. Simulácie teploty v hladine 850 hPa ukazujú, že chladný vzduch bude mať počas prvej dekády decembra viacero príležitostí preniknúť nad svetadiel. Nie je však jasné, či sa dostane aj nad Slovensko.
Nahlásiť chybu v článku