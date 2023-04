Počasie sa s nami zahráva: SHMÚ varuje pred mrazom, v týchto oblastiach môže teplota klesnúť až na -5 stupňov Celzia

V južnej polovici východného a časti juhu stredného Slovenska je potrebné do utorkového popoludnia rátať so zrážkami. Vo výstrahe, platnej do 17.00 h, upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na možný zvýšený úhrn, ktorý môže spadnúť sčasti aj v dôsledku búrok.

Na stredu a štvrtok (26., 27. 4.) meteorológovia avizujú na väčšine územia SR, s výnimkou juhozápadu a juhovýchodu krajiny, riziko prízemného mrazu. V nočných a skorých ranných hodinách stredy a štvrtka môže teplota vo výške 5 cm nad povrchom klesnúť na -3, vo štvrtok až na -5 stupňov Celzia.

„Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ dodáva SHMÚ.