Počasie nás opäť potrápi: Už o pár hodín nás zasiahne prudká zmena. Bude mrchavo, nezabudnite si dáždnik

Slovensko sa dnes prebúdza do poveternostných pomerov, ktoré akoby stále váhali, či si ponechajú svoj hmlistý a sivý charakter alebo sa odhodlajú k zmene. Inverzia už slabne, no večer dorazí frontálna vlna, ktorá zamieša kartami a pripraví pôdu pre výraznejší posun v piatok.
Podľa portálu iMeteo a údajov z predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu k nám od východu zasahuje teplejší vzduch. Do počasia nad Európou však vstupuje aj rozsiahla oblasť nízkeho tlaku, ktorá ovplyvňuje regióny od juhu až po západ svetadiela. Práve po jej prednej strane postupuje smerom k Slovensku frontálna vlna, ktorá sa čoskoro prejaví na oblohe aj teplotách.
Štvrtok bude dňom pomalej zmeny
Vo štvrtok bude väčšina územia pod oblačnou až zamračenou oblohou. Inverzia sa nevzdáva a miestami spôsobí aj dlhotrvajúcu hmlu, najmä v kotlinách a údoliach. Aj keď sa na niektorých miestach objavia náznaky zmenšenej oblačnosti, pôjde skôr o krátke svetlé okná než o skutočné vyjasnenie.
Najväčšiu šancu na prechodné pretrhnutie oblačnosti majú Horný Spiš a časti Žilinského kraja, kam môže preniknúť aj slabší slnečný lúč. Inde však bude prevládať skôr typická decembrová melanchólia s nevýraznou oblohou a takmer stojacim vzduchom. Na juhozápade a v južnej polovici stredného Slovenska sa môže vyskytnúť mrholenie alebo slabý dážď.
Vo vysokých polohách treba počítať so snežením a teplota vo výške okolo 1500 metrov zostane približne na úrovni 1 °C. V nížinách sa denné teploty udržia medzi 6 až 11 °C, no sever bude chladnejší s rozmedzím 1 až 6 °C. Večer začne od juhu postupovať frontálna vlna, ktorá bude kľúčová pre piatkový priebeh počasia.
Piatok bude skôr pochmúrny
Piatok už bude sprevádzaný citeľne inou atmosférou. Frontálna vlna prinesie ďalšiu porciu vlhkosti a oblakov. Obloha bude na väčšine Slovenska zatiahnutá, na mnohých miestach sa vytvorí hmla, najmä ráno. Zrážky zasiahnu najmä západnú polovicu krajiny, kde sa môže miestami objaviť aj trvalejší dážď.
V centrálnej časti Slovenska sa objaví skôr slabší dážď, no vo vysokých polohách sa automaticky zmení na snehové zrážky. Východ krajiny môže mať ešte predpoludním chvíľkami aj zmenšenú oblačnosť, no rýchlo ju prekryje nová vlna oblakov.
Najnižšie nočné teploty budú medzi 7 až 2 °C, no v severných dolinách môžu klesnúť k 0 °C. Cez deň sa vzduch o niečo oteplí, teploty dosiahnu 7 až 12 °C, no na severe len približne 5 °C. Najteplejšie môže byť na krajnom juhovýchode, kde sa krátkodobo môže prejaviť aj prílev teplejšieho vzduchu.
Aj keď piatok nepoteší priaznivcov slnka, je dôležitým medzistupňom. Po jeho prechode sa nad Slovensko začne dostávať výbežok tlakovej výše, ktorý počas víkendu prinesie viac slnka, menej oblakov a pocitovo príjemnejšie počasie.
