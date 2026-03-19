Pobyt vonku môže predstavovať riziko: Vzduch v Európe zaplnia jemné častice, dôsledky pre zdravie rastú

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Do ovzdušia sa dostáva čoraz viac škodlivín.

Program EÚ pre pozorovanie Zeme (Copernicus Atmosphere Monitoring Service – CAMS) vo štvrtok informoval, že v niektorých častiach Európy sa v nasledujúcich dňoch zhorší kvalita ovzdušia. Ide o dôsledok nárastu mikroskopických znečisťujúcich častíc v ovzduší, informovala agentúra AFP, píše TASR.

CAMS predpovedá nárast jemných častíc (PM2,5) vo Francúzsku, v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Spojenom kráľovstve a Írsku – okrem iných krajín v regióne. Vo svojej informačnej správe o vývoji situácie CAMS objasňuje, že v rámci jarných prác farmári na poliach aplikujú hnojivá, čím sa do ovzdušia uvoľňuje amoniak.

Počasie a peľ situáciu zhoršujú

Ten reaguje s oxidmi dusíka napríklad z dopravy a vytvára drobné aerosóly, ktoré zhoršujú kvalitu ovzdušia. Situáciu komplikujú aj poveternostné podmienky, ako sú chladnejšie počasie, teplejšie popoludnia a slabý vietor, ktoré bránia rozptylu týchto častíc. K zhoršeniu môže prispieť tiež očakávaný nárast výskytu peľu z brezy a jelše, upozornil CAMS.

Foto: TASR – Radovan Stoklasa

Medzi ďalšie zdroje znečistenia patrí spaľovanie fosílnych palív, najmä v častiach východnej Európy a Balkánu. Dlhodobé vystavenie jemným prachovým časticiam môže spôsobovať kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, rakovinu a ďalšie vážne zdravotné problémy. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) znečistenie ovzdušia každoročne spôsobuje milióny úmrtí a predstavuje pre zdravie záťaž porovnateľnú s fajčením či nezdravou stravou.

Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no…

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
Na nože
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky

