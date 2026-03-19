Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie

Kuchárska šou Na nože patrí medzi najúspešnejšie slovenské televízne projekty vo svojej kategórii. Aktuálne sa vysiela už piata séria a my sme navštívili ďalší podnik, ktorý si pod patronát vzal šéfkuchár Martin Novák. Tentoraz sme sa vybrali do Pizzerie Família a odchádzali sme s poriadne zmiešanými pocitmi.
Podnik sa nachádza v obci Slovenské Kľačany, neďaleko Veľkého Krtíša, a ako povedali aj samotní účinkujúci, ide o takzvanú „hladovú dolinu“. Umiestnenie však počas Martinovej návštevy ani zďaleka nebolo jeho hlavným problémom. Obľúbený šéfkuchár bol z jedla mimoriadne sklamaný a prekvapilo ho najmä veľké množstvo polotovarov či nepraktické umiestnenie mrazničky priamo v miestnosti so stolmi.
Jasné zlepšenie
Najväčší problém mal zrejme s burgerom, ktorý podľa jeho slov smrdel po plaste, nemal žiadnu chuť, bol spálený a žemľa aj mäso boli polotovary. Aj ostatné jedlá však nazval „katastrofou“. Jediné, čo pochválil, bola držková polievka.
Ako sa vraví, na konci plieska bič a reštaurácia napokon neskončila až tak zle, ako to na začiatku možno vyzeralo. Galavečer sa dá považovať za úspešný a po mesiaci Martin jedlo väčšinou, až na pár výnimiek, chválil. Pizzeria Família napokon dostala dva nožíky z piatich.
My sme sa do Slovenských Kľačian vybrali v pondelok, približne o jednej hodine poobede. Už samotná cesta do tejto malej obce, s ani nie 200 obyvateľmi, bola zaujímavá. Po odbočke pri Zvolene nás čakala približne hodinová jazda po vedľajšej ceste obcami. „Cesta“ je ale v tomto prípade silný pojem, skôr by som to nazval tankodromom. Je nepochopiteľné, že ľudia v roku 2026 musia jazdiť po takýchto komunikáciách. To by bol však článok na inú tému.
Hneď prvá budova, ktorú sme po príchode do dedinky so severnej strany zbadali, bola práve Pizzeria Família. Vyžarovala pekným a moderným dojmom, priam lákala hladných návštevníkov. Ľudia v okolí si navyše nemajú veľmi z čoho vyberať a sú určite radi, že sa v ich obci nachádza takýto podnik.
