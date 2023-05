Po výbuchoch v ukrajinskom meste sa objavili správy o rádioaktívnom mraku. Takáto je situácia na Slovensku

V súvislosti s udalosťami v oblasti ukrajinského mesta Chmeľnyckyj nezaznamenali meteorológovia zvýšenú úroveň radiácie. TASR o tom informoval hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár.

Priblížil, že na stránke ústavu sú k dispozícii on-line výstupy z monitorovacích staníc SHMÚ po celom území republiky. „Na žiadnej z nich sme za posledný mesiac nezaznamenali hodnoty, ktoré by prevyšovali prírodné pozadie. Jediné drobné zvýšenia dávkového príkonu súvisia so zrážkovou činnosťou a možno ich vidieť na grafoch,“ poukázal. Tieto epizódy však podľa neho nemajú umelý pôvod.

„V pondelok (15. 5.) sme naše merania analyzovali s dátami z okolia mesta Chmeľnyckyj, ktoré sú dostupné prostredníctvom európskeho systému EURDEP. Ani na ukrajinských staniciach neboli zaznamenané významne zvýšené hodnoty,“ doplnil Garčár. Hodnoty v spomínanej oblasti sú podľa neho normálne.

Ukrajinským mestom Chmeľnyckyj otriasol v sobotu obrovský výbuch po tom, čo Rusko údajne vyslalo 21 bezpilotných lietadiel na miestne armádne zariadenia, čo spôsobilo obrovskú ohnivú guľu, píše DailyMail.

Another thing the #BBC and #CNN don’t want you to know is that yesterday in #Khmelnytskyi the #Russia vaporised a vast stockpile of Western Weapons that you paid for.

Including munitions for leopard tanks, missiles, and artillery. Still no talk of peace

pic.twitter.com/LjzQNMShks

— Chay Bowes (@BowesChay) May 14, 2023