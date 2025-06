Mamička nedá dopustiť na jeden cestovateľský trik: Táto bežná vec úplne zmení spôsob, akým si balíme dovolenkovú tašku

Prázdna taška je predsa predzvesťou vytúženého oddychu a pohody. Balenie však často sprevádza jeden problém, ktorý zažila každá žena aspoň raz v živote. Nadšene otvoríte dovolenkovú tašku, pripravená doladiť večerný outfit, no namiesto rýchleho výberu vás čaká chaos. Najmä šperky vedia narobiť problémy — malé, ľahké a často balené v množstve, ktoré ani nestihnete počas dovolenky využiť.

Šperky počas dlhej cesty žijú pár hodín vlastným životom a nás po príchode čaká „šťastné“ prekvapenie — desať retiazok zlepených do jedinej nerozlúštiteľnej hromady. Sana z New Yorku, známa na TikToku svojimi „mamičkovskými“ radami, sa tentoraz podelila o jednoduchý, no prevratný trik, vďaka ktorému vás po príchode do cieľovej destinácie už nikdy neprivíta rozhádzaná taška plná domotaných šperkov.

Takto sa vaše retiazky už nikdy nezamotajú

Riešenie je podľa tejto mamičky z TikToku veľmi jednoduché — začína však ešte pred odchodom. Mamička pred každou cestou vyťahuje obyčajné slamky.

Ako ukazuje, každú retiazku stačí pred cestou prevliecť cez slamku a zapnúť. Keď si šperky do kufra zbalíme takto, vylúčime akékoľvek riziko, že sa nám počas cesty domotajú.

V inom videu Sana zase ukázala, ako sa vyhnúť stratenej náušnici, ktorá je postrachom každej dovolenkovej tašky. Ukazuje, že pred cestou si náušnice pripína o obyčajný vatový tampón. Vďaka tomu držia pohromade a nikam sa nezatúlajú.

Za tieto nápady si Sana vyslúžila množstvo pochvál. Sledujúci komentujú, že triky určite vyskúšajú a nápad so slamkou označili za mimoriadne kreatívny. Jeden z nich pod videom dokonca napísal: „Toto robím vždy, keď cestujem!“