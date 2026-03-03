Plyn dramaticky zdražuje: Výpadok v Katare vyhnal ceny na trojročné maximá, Európu čaká boj o zásoby

Ilustračná foto: Unsplash

Dana Kleinová
TASR
„Toto je najväčšia hrozba pre svetové trhy s plynom od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022,“ uviedli analytici ANZ.

Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu v utorok vyskočili takmer o 40 % a sú najvyššie za viac ako tri roky. Dôvodom je prerušenie produkcie v najväčšom zariadení na export skvapalneného zemného plynu (LNG) na svete v Katare, ktoré otriaslo trhmi a zvýšilo obavy o globálne dodávky. TASR o tom informuje na základe správy The Wall Street Journal.

Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame vzrástla o 38,9 % na 61,77 eura za megawatthodinu (MWh), čo je najviac od začiatku roka 2023.

Najväčšia hrozba pre svetové trhy

Štátna spoločnosť QatarEnergy zastavila produkciu hliníka a viacerých chemikálií deň po tom, čo iránsky útok prinútil firmu odstaviť prevádzku v komplexe Ras Laffan, ktorý je najväčším zariadením na export skvapalneného zemného plynu na svete.

Katar je druhým najväčším exportérom LNG na svete. Dodáva najmä zákazníkom v Ázii, no akékoľvek dlhšie prerušenie produkcie by pravdepodobne prinútilo európskych a ázijských dovozcov súťažiť o obmedzené množstvá spotových dodávok, čo by zvýšilo ceny v oboch regiónoch.

K prerušeniu produkcie došlo v čase, keď trh výrazne negatívne ovplyvnilo faktické uzavretie Hormuzského prielivu. Ten je kriticky dôležitou námornou trasou, cez ktorú prechádza viac ako 20 % svetových dodávok LNG.

Načasovanie je pre Európu mimoriadne citlivé. S blížiacim sa koncom vykurovacej sezóny a zásobami hlboko pod sezónnymi normami bude Európa čeliť rastúcemu tlaku na doplnenie zásob pred budúcou zimou.

Alternatívne dodávky sú pritom obmedzené. Hoci USA by mohli zvýšiť export, obchodníci tvrdia, že dodatočné objemy by nestačili na kompenzáciu dlhodobého výpadku katarskej produkcie.

