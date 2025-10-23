Platilo lokálne prímerie: Atómová elektráreň v Záporoží je opäť pripojená k elektrickej sieti, opravili jedno z vedení

Lucia Mužlová
TASR
Najväčšia jadrová elektráreň v Európe je od začiatku ruskej invázie opakovane terčom útokov a sabotáží.

Jedno z dvoch elektrických vedení do Ruskom okupovanej atómovej elektrárne v meste Záporožie na juhu Ukrajiny sa podarilo opraviť, potvrdila vo štvrtok ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková v štátnej televízii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Ministerka dodala, že v poradí desiaty výpadok elektriny trval presne jeden mesiac. Opravené bolo vedenie s výkonom 750 kilowattov, zatiaľ čo oprava druhého vedenia s výkonom 330 kilowattov stále prebieha, spresnila.

Hrynčuková opakovane obvinila ruskú stranu, že systematicky ostreľuje elektrické vedenia vedúce do jadrovej elektrárne s cieľom prerušiť ich spojenie s ukrajinskou elektrickou sieťou.

Platilo lokálne prímerie

Hovorca ruskej okupačnej správy Vladimir Rogov obnovenie elektrického vedenia potvrdil tiež. Uviedol, že na práce bolo dohodnuté lokálne prímerie, ktoré sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). MAAE taktiež potvrdila obnovu jedného elektrického vedenia na platforme X.

Záporožská elektráreň, ktorú od marca 2022 okupujú ruské sily, stratila pripojenie k rozvodnej sieti 23. septembra už desiatykrát od začiatku ruskej invázie. Spomínaný výpadok bol najdlhším od vypuknutia vojny. Hoci sú reaktory elektrárne odstavené už viac než tri roky, zariadenie stále potrebuje spoľahlivý externý zdroj energie na chladenie jadrového paliva a udržiavanie bezpečnostných systémov.

Od výpadku bola elektráreň závislá od záložných naftových generátorov. Podľa MAAE sa podarilo zachovať bezpečnosť – všetkých šesť odstavených reaktorov bolo počas výpadku účinne chladených a úroveň radiácie zostáva v norme.

Najväčšia jadrová elektráreň v Európe je od začiatku ruskej invázie opakovane terčom útokov a sabotáží. Zodpovednosť za incidenty si pritom vzájomne pripisujú obe strany konfliktu.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
