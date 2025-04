Peter Dvorský vysvetľuje kontroverznú fotografiu s Bombicom: Za jej vznik sa hanbím, je to stelesnené zlo

Na internete sa pred pár dňami objavila fotografia najznámejšieho slovenského operného speváka Petra Dvorského s internetovým provokatérom, agresorom a trestne stíhaným extrémistom Danielom Bombicom. Ten sa ňou pochválil na sociálnej sieti. Mnohí ľudia zrejme zostali z Dvorského sklamaní, no napokon je všetko inak.

Spevák v reakcii tvrdí, že Bombica nespoznal a keby vedel, o koho ide, určite by sa s ním neodfotil, píšu Aktuality. „Včera sa objavila fotka, za vznik ktorej sa hanbím. Stojím na nej pri človeku, ktorý je stelesnením všetkého, čo v živote odmietam. To, že sa vyhýbam sociálnym sieťam, sa mi teraz vypomstilo, lebo som ho nespoznal. V opačnom prípade by nikdy nevznikla. Mám prácu, pri ktorej je kontakt s ľuďmi dôležitý a stáva sa často, že ma požiadajú o spoločnú fotku a pre ľudí, ktorí si moju prácu vážia, to vždy urobím rád,“ vyjadril sa Dvorský.

Je to lekcia

„Teraz keď viem, kto ma o ňu požiadal a ešte ju zavesil na sociálnu sieť, viem, že by som ju odmietol. V žiadnom prípade nechcem, aby ľudia, ktorí ma poznajú, mali pocit, že legitimizujem jeho dlhoročné opovrhnutiahodné správanie. Mrzí ma to a bola to pre mňa lekcia. Teraz viem, že ak v budúcnosti požiada o fotku niekto s podobným hodnotovým profilom, tak sa takejto chybe vyhnem. To nie je neúcta k fanúšikovi, bola by to neúcta k hodnotám ako rešpekt a slušnosť,“ dodal.