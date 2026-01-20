Pes ušiel z rodinného domu a napadol poštárku. Skončila v nemocnici, polícia začala trestné stíhanie

V obci Maňa v okrese Nové Zámky zaútočil pes na poštárku. Pes napadol poštárku v miestnej časti Malá Maňa po tom, ako ušiel z rodinného domu. Žena utrpela vážne zranenia, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Polícia začala trestné stíhanie
Podľa doterajších zistení napadol poštárku kríženec plemena stafordšírsky bulteriér. Žena utrpela viacnásobné uhryznutia do rôznych častí tela, s ktorými bola následne prevezená na ošetrenie do nemocnice.
Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Udalosť je naďalej predmetom vyšetrovania.
