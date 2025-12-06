Pellegrini naznačil, že vráti zákon o Úrade na ochranu oznamovateľov: Koalícia dovládne, ak začne riešiť reálne problémy ľudí

Jediným východiskom pre vládnu koalíciu, aby dovládla do riadnych parlamentných volieb, je vrátiť sa naspäť k poctivému napĺňaniu programového vyhlásenia vlády (PVV), riešeniu reálnych problémov ľudí a vyhýbať sa vlastným sporom.
Myslí si to prezident SR Peter Pellegrini. Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy.
Návrh o zmene ÚOO možno vráti na prerokovanie
Pripustil možnosť, že návrh zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad po preštudovaní vráti na prerokovanie do parlamentu.
Ako uviedol, môže sa tak stať s veľkou pravdepodobnosťou. Hlava štátu to odôvodnila tým, že chce mať istotu, že Slovensko nebude mať problém na domácej a predovšetkým na medzinárodnej scéne.
Podľa jeho informácií sú pri návrhu naďalej pochybnosti zo strany Európskej únie.
