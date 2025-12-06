Pellegrini naznačil, že vráti zákon o Úrade na ochranu oznamovateľov: Koalícia dovládne, ak začne riešiť reálne problémy ľudí

Foto: SITA/Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Michaela Olexová
TASR
Podľa jeho informácií sú pri návrhu naďalej pochybnosti zo strany Európskej únie.

Jediným východiskom pre vládnu koalíciu, aby dovládla do riadnych parlamentných volieb, je vrátiť sa naspäť k poctivému napĺňaniu programového vyhlásenia vlády (PVV), riešeniu reálnych problémov ľudí a vyhýbať sa vlastným sporom.

Myslí si to prezident SR Peter Pellegrini. Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy.

Návrh o zmene ÚOO možno vráti na prerokovanie

Pripustil možnosť, že návrh zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad po preštudovaní vráti na prerokovanie do parlamentu.

Ako uviedol, môže sa tak stať s veľkou pravdepodobnosťou. Hlava štátu to odôvodnila tým, že chce mať istotu, že Slovensko nebude mať problém na domácej a predovšetkým na medzinárodnej scéne.

Podľa jeho informácií sú pri návrhu naďalej pochybnosti zo strany Európskej únie.

