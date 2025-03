Pápež sa zotavuje zázračne rýchlo: Vyzeralo to s ním naozaj zle, no vracajú sa mu sily aj humor

Zdravotný stav pápeža Františka sa od jeho návratu z nemocnice do Vatikánu „skutočne prekvapujúco zlepšil“, uviedol lekár Sergio Alfieri v sobotu po návšteve rekonvalescenta v jeho byte v Dome sv. Marty vo Vatikáne. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Alfieri vyjadril presvedčenie, že po zotavení bude pápež „ak nie na 100, tak na 90 percent taký ako predtým“. Dodal, že pápež bol v sobotu v dobrej nálade, živo reagoval a na mnohé otázky odpovedal so svojím príslovečným humorom. AP doplnila, že minulú nedeľu (23. marca), keď pápež z balkóna svojej nemocničnej izby zdravil pútnikov a priaznivcov, sa zdal byť krehký a zoslabnutý. Slabý bol aj jeho hlas, keď ďakoval žene v dave za to, že priniesla žlté kvety. Ruku, ktorou chcel požehnať zhromaždených, tiež zdvihol len čiastočne a viditeľne zalapal po vzduchu, keď ho – sediaceho na invalidnom vozíku – prevážali z balkóna späť do izby.

Alfieri v sobotu informoval, že pápežov hlas opäť naberá na sile a že jeho závislosť od doplnkového kyslíka sa znížila. Obmedzenú pohyblivosť jeho ramena spôsobila nešpecifikovaná trauma, ktorú utrpel ešte pred prevozom do nemocnice. Alfieri dodal, že kým sa ramenu vráti obvyklá hybnosť, istý čas to ešte potrvá. Pápeža (88) previezli do nemocnice 14. februára po dlhej bronchitíde, ktorá sa rozvinula do obojstranného zápalu pľúc a polymikrobiálnej – vírusovej, bakteriálnej a plesňovej – infekcie dýchacích ciest, pripomenula AP. Jeho lekári informovali, že počas hospitalizácie sa pápež dvakrát ocitol v priamom ohrození života.

Liečba potrvá ešte niekoľko mesiacov

Počas celej liečby v nemocnici lekári zdôrazňovali zložitosť pápežovho stavu vzhľadom na jeho vek, obmedzenú pohyblivosť vyžadujúcu používanie invalidného vozíka a chýbajúcu časť pľúc, ktorú mu pre chorobu odstránili ešte v mladosti. Pápež sa síce už dostal zo zápalu pľúc, ale pokračuje v liečbe plesňovej infekcie, ktorá bude podľa Alfieriho trvať niekoľko mesiacov. Popri tom pápež dostáva aj fyzickú, respiračnú a logopedickú terapiu.

Alfieri informoval, že pokračuje v každodenných konzultáciách s pápežovým osobným lekárskym tímom a každý týždeň bude Františka navštevovať priamo vo Vatikáne. Lekári pri prepúšťaní z nemocnice pápežovi dôrazne odporučili odpočívať najmenej dva mesiace a vyhýbať sa davom ľudí. Alfieri však – poznajúc pápežovu pracovnú morálku – v sobotu varoval, že ho po zlepšení zdravotného stavu bude treba pribrzdiť, aby nepracoval priveľa.