Pacienti na Orave boli 3 týždne bez magnetickej rezonancie: Jediná sa pokazila, prístroj má viac ako 10 rokov

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou zostala celé týždne bez funkčnej magnetickej rezonancie. Pacienti tak nemali inú možnosť, než objednať sa na vyšetrenie v iných mestách.
Primárka rádiologického oddelenia Jana Pramuková pre rtvs uviedla, že pre poruchu museli zrušiť všetky naplánované termíny objednaných pacientov: „Nakoľko sme nevedeli, ako dlho budeme nefunkční, nevedeli sme pacientom poskytnúť náhradný termín.“
Oprava za 130-tisíc eur
Riaditeľ Dolnooravskej nemocnice Jozef Mintál vysvetlil, že výpadok nastal v dôsledku poruchy dvoch kľúčových súčiastok. Ako informoval Denník N, prístroj má viac ako desať rokov a je už „na hrane svojej životnosti“. Oprava sa pritom vyšplhala na sumu 130-tisíc eur.
V reportáži rtvs sa ďalej uvádza, že nemocnica už získala jednu z potrebných súčiastok a čoskoro plánuje opäť prijímať najmä akútnych pacientov. Nemocnica zároveň oznámila, že magnetická rezonancia je od stredy opäť v prevádzke. „Prístroj momentálne funguje v obmedzenom režime,“ uviedlo vedenie nemocnice na sociálnej sieti.
Znovu je v prevádzke, prístroj však pracuje v obmedzenom režime
Problém však stále nie je úplne vyriešený. V komentároch pod príspevkom sa napríklad jedna pacientka pýta, či budú uprednostnení ľudia, ktorí na vyšetrenie čakali štyri mesiace, no pre poruchu ho neabsolvovali. „Či opäť budeme čakať štyri mesiace na termín?“ napísala.
Nemocnica jej v reakcii odpovedala: „Vzhľadom na obmedzenú prevádzku prístroja uprednostňujeme akútne stavy a onkologických pacientov. Na odstránení obmedzenia intenzívne pracujeme. Po úplnej oprave sa budeme v rámci možností snažiť nájsť čo najskorší termín pre tých pacientov, ktorí vyšetrenie nemohli absolvovať kvôli poruche. Kontaktovať ich budeme telefonicky. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.“
