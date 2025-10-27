Overte si to sami na sebe: Ak vyskúšate tento experiment, čokoláda vám bude chutiť inak. Môže za to náš mozog

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
Máte radi čokoládu? Výskumníčka zložila skladbu, pri ktorej vám bude chutiť ešte viac. Vraj.

Čokoláda je známa svojimi pozitívnymi účinkami na psychiku a často sa hovorí, že dokáže zmierniť napätie či zlepšiť náladu. Britská vedkyňa a skladateľka Natalia Hyacinth sa však rozhodla preskúmať niečo úplne nové. Vplyv hudby na chuť samotnej čokolády.

Na Univerzite v Bristole sa rozhodla preto spraviť menší výskum. Jej cieľom bolo zistiť, či kombinácia rôznych tónov môže „oklamať mozog“ tak, aby jedlo alebo sladkosti chutili inak.

Už predtým vedci ukázali, že tempo a tón hudby dokáže meniť naše zmyslové vnímanie, a Hyacinthová chcela tieto poznatky aplikovať priamo na chuť. Informoval portál New York Post.

Skladba, vďaka ktorej je čokoláda chutnejšia

Mozog spája signály z viacerých zmyslov – sluchu, čuchu, hmatu, zraku a chuti. Ak sú tieto podnety správne zosúladené, vzniká intenzívny a jedinečný zážitok. Na základe týchto princípov vytvorila skladbu, pri ktorej sa čokoláda javí sladšia a lahodnejšia.

Podľa jej výskumu klavírne tóny zvýrazňujú sladkosť, tóny harfy a huslí ju zjemňujú, a naopak, ostré alebo vysoké tóny môžu zvýrazniť horkosť.

Táto iniciatíva ukazuje, ako môže byť konzumácia čokolády multisenzorickým zážitkom, ktorý presahuje chuť a zapája všetky naše zmysly. Schopnosť hudby umocniť náš pôžitok z čokolády je vzrušujúcou perspektívou,“ vysvetľuje Hyacinthová vo videu pre kanál SWNS Digital.

Skladbu s názvom „Najsladšia melódia“ si môže každý vypočuť a vyskúšať, či sa čokoláda naozaj javí sladšia, keď ju sprevádza hudba.

