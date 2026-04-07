Otvorená kultúra sa obracia na premiéra aj prezidenta: Posiela otvorené listy, žiada odchod Šimkovičovej

Lucia Mužlová
TASR
Platforma žiada vyvodenie zodpovednosti.

Platforma Otvorená kultúra volá po riešení situácie v rezorte kultúry. Apeluje na vyvodenie politickej zodpovednosti. Žiada okrem iného odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS).

TASR o tom informovali z platformy s tým, že tieto požiadavky uviedli v otvorených listoch, ktoré zaslali prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, premiérovi Robertovi Ficovi a poslancom Národnej rady SR. Ministerstvo kultúry pre TASR v reakcii deklarovalo, že Šimkovičová postupuje v súlade s programovým vyhlásením vlády a v jeho realizácii plánuje pokračovať aj naďalej.

„Dlhodobé ignorovanie odbornej kritiky zo strany vedenia ministerstva kultúry viedlo k prehĺbeniu systémovej krízy. Namiesto odborného dialógu s kultúrnou obcou a korekcie rozhodnutí vedenia MK SR prichádza k prehlbovaniu systémových problémov, ktoré zasahujú fungovanie inštitúcií aj samotných pracujúcich v kultúre,“ skonštatovala Otvorená kultúra.

Reagovalo aj ministerstvo kultúry

V liste okrem iného hovorila o rozklade kultúrnej infraštruktúry a zhoršujúcich sa pracovných podmienkach. Vníma to ako dôsledok aktuálneho riadenia rezortu. Volá preto po urgentnom riešení. Žiada odvolanie Šimkovičovej, členov Rady Fondu na podporu umenia, zmenu vo vedení kľúčových inštitúcií aj odvolanie riaditeľky STVR Martiny Flašíkovej. „Očakávame rýchlu reakciu oslovených ústavných činiteľov,“ dodala platforma.

Rezort kultúry pre TASR reagoval, že ministerka postupuje v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktoré dôsledne napĺňa, a v jeho realizácii plánuje naďalej pokračovať. Nevidí dôvod opakovane reagovať na rovnaké tvrdenia a naratívy, ktoré sa objavujú od nástupu Šimkovičovej do funkcie.

„Kritika zo strany iniciatívy Otvorená kultúra a ďalších aktivistov sa dlhodobo nesie v nezmenenom duchu a neprináša nové skutočnosti, ktoré by si vyžadovali ďalšie stanovisko a reakcie. MK SR a jeho vedenie zostáva naďalej sústredené na plnenie svojich programových cieľov a prijímanie konkrétnych opatrení v prospech rozvoja kultúry na Slovensku,“ priblížila riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.

Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac