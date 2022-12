Orgazmus pri sexe predstierajú ženy aj muži, má to zrejmý dôvod. Nemali by ste preto zabúdať na tieto veci

Orgazmus je zložitou témou a ako ukázala štúdia z roku 2019, jeho predstieranie nie je ničím výnimočným. Publikovaná bola vo vedeckom časopise Archives of Sexual Behaior a podľa magazínu Forbes zistila, že takmer 60 % žien predstieralo svoj orgazmus. Čo sa týka mužov, podľa iných štúdií je táto štatistika nižšia o viac ako polovicu a predstavuje 25 %.

Štúdia sa zamerala na sexuálnu spokojnosť žien, ale aj dôvody, prečo v takom veľkom množstve predstierajú orgazmus a akú úlohu v tom zohráva komunikácia.

Nechceli partnera raniť alebo im to nebolo príjemné

Ukázalo sa, že príčinou predstierania orgazmu u väčšiny žien bola chýbajúca komunikácia. Opýtané chceli o svojich problémoch s partnermi hovoriť, no nevedeli ako na to.

Podľa štúdie až 42 % žien, ktoré predstierali orgazmus, nechceli raniť svojho partnera. U približne 80 % žien zas bolo príčinou to, že im nebolo príjemné hovoriť o týchto témach s partnerom.

Pýtajte sa tieto otázky

Za predstieraním orgazmu sa však môžu ukrývať aj hlbšie zdravotné problémy, ktoré v sebe dusiť nie je najlepšou voľbou. Aktívna komunikácia medzi partnermi je dôležitá, aby si obe strany boli vedomé toho, čo je tomu druhému nepríjemné a naopak.

Forbes dopĺňa niekoľko otázok, ktoré môžete v komunikácii s partnerom použiť a ubezpečiť sa, že je po sexuálnej stránke všetko v poriadku.

Môžete sa opýtať toho druhého napríklad na to, či je mu to príjemné, alebo čo by sa mu ďalej páčilo. Ak sa ocitnete na druhej strane, je úplne v poriadku povedať svoj názor a prípadne navrhnúť alternatívu, ktorá by sa mohla pozdávať obom, napríklad čo sa zmien sexuálnych polôh týka.