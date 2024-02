Toto je tá najžiarlivejšia žena na svete: Jej manžel musí pravidelne absolvovať detektor lži, kontroluje aj jeho bankové účty

V každom vzťahu je dôležitá vzájomná dôvera. O tej ale pri tejto dvojici nemôže byť ani reč. Žena je natoľko žiarlivá, že jej muž musí znášať pravidelnú kontrolu cez detektor lži. Dokonca mu zo žiarlivosti prikazuje aj to, čo môže sledovať v televízii.

Kontroluje ho za pomoci detektora lži

Ako informuje The Mirror, Debbi Wood bojuje so žiarlivosťou do takej miery, že svojho manžela Steva kontroluje naozaj na každom kroku. V začiatkoch vzťahu ho nútila podstupovať test na detektore lži vždy, keď opustil dom.

Tiež obmedzovala, čo môže a nemôže sledovať v televízii. Nepáčilo sa jej napríklad, ak boli v televíznom programe ženy. Nechcela, aby sa na ne Steve pozeral. Ak šla v televízii reklama na dámske žiletky, Debbi žiarlila na ženu, ktorá v nej vystupovala a svojmu partnerovi jednoducho zakázala dívať sa na to.

Nesmie o iných fantazírovať

Všetka Debbina neistota vraj pramení v tom, že predtým, ako sa oficiálne dali dokopy, mal Steve inú priateľku. Nie nadarmo si Debbi vyslúžila titul najžiarlivejšej ženy na svete. Nápad s detektorom lži prišiel po tom, ako bol Steve jedného dňa vonku bez nej. Keď sa vrátil, spovedala ho a za každú cenu chcela vedieť, čo robil. Steve to okomentoval slovami, že neurobil nič zlé a pokojne podstúpi aj detektor lži. A tak sa aj stalo.

Situácia zašla tak ďaleko, že Debbi začala kontrolovať aj jeho telefónne záznamy a bankové výpisy. Žena svoje skutky obhajuje tým, že keď si raz našla dobrého muža, nie je ochotná sa ho len tak vzdať. Časom vraj Debbi v kontrole trochu poľavila a Steve musel detektor lži podstupovať menej často. Podľa Debbi je v poriadku, ak muž vníma vnútornú a vonkajšiu krásu ženy. Nechce ale, aby o iných sexuálne fantazíroval. Odborníci neskôr žene diagnostikovali Othellov syndróm, píše Mail Online. Je to psychiatrická porucha, ktorá spôsobuje, že chorí veria, že ich partneri sú im neverní, a to aj bez dôkazov.