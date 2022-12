Hlavu jej odťali na tretíkrát, odpadla od vlasov, pery sa jej ešte hýbali: Kráľovnú väznili 18 rokov, zažila krutú popravu

Mária Stuartová bola predurčená na to stať sa kráľovnou. To však ani zďaleka neznamenalo, že jej život bol ružový. Vydala sa niekoľkokrát, stala sa podozrivou z vraždy a bola dlhé roky väznená. Brutálnu popravu jej však prinieslo až obvinenie, do ktorého sa s veľkou pravdepodobnosťou dostala kvôli nastraženej pasci.

V článku sa dozviete aj: ako sa stala kráľovnou iba 6 dní po svojom narodení;

prečo bola podozrivou z vraždy jedného z manželov;

kvôli čomu v nej sesternica Alžbeta I. videla nepriateľa;

prečo musela byť dlhé roky väznená;

ako údajne súhlasila z vraždou kráľovnej;

aký brutálny bol priebeh jej popravy.