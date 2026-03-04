Orbán sa obáva terorizmu v Maďarsku. Do ulíc pošle policajtov aj vojakov

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
V Maďarsku prijali najprísnejšie opatrenia proti osobám spojeným s extrémistickými islamistickými skupinami.

Maďarská Rada obrany v stredu na svojom zasadnutí dospela k záveru zvýšenej teroristickej hrozby v Európe. V Maďarsku preto budú posilnené hliadky polície a vojakov na verejných priestranstvách.

Na Facebooku to oznámil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa servera 24.hu premiér nariadil orgánom činným v trestnom konaní, aby „prijali najprísnejšie opatrenia“ proti osobám spojeným s extrémistickými islamistickými skupinami.

Problémom je energia z Ruska

Orbán vyjadril názor, že „akékoľvek energetické zariadenie, ktoré využíva ruskú energiu, by sa mohlo stať terčom ukrajinskej sabotážnej operácie“, preto bolo rozhodnuté o posilnení ochrany maďarských energetických zariadení.

Foto: SITA/AP

Príslušníci armády podľa neho hliadkujú už na 75 takýchto miestach.

