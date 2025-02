Opustené nábrežie nahradia nové bazény a moderný rekreačný areál. Letný poklad Bratislavy ožije vďaka veľkému projektu

Počas horúcich letných dní sa, pochopiteľne, mnohí obyvatelia hlavného mesta a jeho blízkeho okolia uberajú smerom k vodným plochám. Azda najpopulárnejším letným strediskom sú Zlaté Piesky, ktoré v súčasnosti môžeme označiť aj ako miesto dvoch tvárí. Príjemné, moderné a upravené časti striedajú zanedbané územia. Jedno také sa zatiaľ nachádza aj na západnom brehu štrkoviska, no už čoskoro by mohlo prejsť zmenou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vyplýva to zo zámeru zverejnenom na enviroportáli. Predkladateľom je eseročka VIG ZP, s. r. o., ktorá patrí pod svoju materskú spoločnosť – poisťovňu Kooperativa. Tá by chcela v lokalite zainvestovať do veľkého rekreačného areálu nachádzajúceho sa práve na západnom brehu Zlatých Pieskov. Toto územie je v súčasnosti takpovediac opustené a definuje ho len voľne rastúca zeleň. Nadviazať by sa tak mohlo na západný a hlavne severný breh štrkoviska, na ktorom sa nachádza moderná prevádzka.

Ako zo zverejnených informácií vyplýva, Kooperativa by tu mala preinvestovať viac ako 16 miliónov eur. Ide o predbežne odhadované náklady na realizáciu. Počíta sa s vytvorením areálu voľného času s možnosťou rekreácie a športových aktivít pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Hlavný prístup k areálu by mal byť vytvorený zo severnej strany predmetného územia. Viesť by mal k Domu športu s plavárňou, fitnes, relaxačným centrom a tiež hotelovou časťou.

„Na nábrežnej časti bude umiestnený uzavretý areál s kontrolou vstupu, pavilónom zázemia kúpaliska s vonkajšími bazénmi a priestorom na relaxačné a cvičebné aktivity. V južnej časti nábrežia sa počíta s umiestnením glampingu,“ uvádza sa v zámere.

Súčasťou bude aj mólo

Spomínané vonkajšie bazény budú mať rozmery 12 x 10 metrov a 12 x 20 metrov. Menší bazén pre deti bude mať hĺbku 0,50 až 1 meter, väčší pre plavcov 1,80 metra. Glamping má zase ponúkať lákavé ubytovanie v prírodnom prostredí v kontakte s vodou.

Zaujímavosťou je, že súčasťou projektu bude tiež mólo s vodnou vežou, ktorá by podľa zámeru mala patriť medzi atraktívne prvky nového areálu. Spolu s budovaním rekreačnej oblasti by mali vzniknúť aj nové parkovacie plochy, ktoré budú schopné poňať zhruba 230 vozidiel. Ak všetko pôjde podľa plánu, so začiatkom výstavby sa počíta v apríli 2026 a s ukončením projektu potom v apríli 2028.