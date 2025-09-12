Opitý havaroval a ustlal si priamo v aute: Policajti našli spiaceho muža, pri sebe mal dieťa aj prázdne fľaše od alkoholu

Posledný prázdninový deň sa na diaľnici D48 pri obci Třanovice odohrala situácia, ktorá zarazila políciu aj nejedného rodiča. Na krajnici stálo havarované vozidlo so zničeným predkom. Keď policajti nazreli dnu, naskytol sa im pohľad, na ktorý tak skoro nezabudnú.
Na sklopených sedačkách ležal 47-ročný vodič, pod sebou mal matrac a tvrdo spal. Ako dodala česká polícia, vedľa neho sa pokojne hralo jeho maloleté dieťa. Policajti sa muža snažili prebudiť a komunikovať s ním, no muž nedokázal rozprávať zrozumiteľne a nevedel ani vysvetliť, čo sa vlastne stalo.
V dychu mal viac než 3,5 promile
Dychová skúška ukázala šokujúce číslo. Vodič nadýchal viac ako 3,5 promile alkoholu. V aute navyše ležali prázdne obaly od alkoholu. Záchranári okamžite previezli muža aj dieťa do nemocnice, našťastie neutrpeli vážne zranenia. Policajti zároveň zistili, že auto predtým narazilo do zvodidiel a poškodilo aj dopravné značenie.
Po prebudení muž priznal, že sa so synom vracal z dovolenky na Slovensku. Dodal, že pil alkohol nielen počas cesty, ale aj po nej.
Čaká ho súd a hrozí mu väzenie
Za takéto správanie si môže 47-ročný muž poriadne skomplikovať život. Je podozrivý z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Súd mu môže udeliť až trojročný trest odňatia slobody, finančný trest, alebo zákaz šoférovania.
