Operátori majú novú povinnosť, môže vám ušetriť desiatky eur: O tejto veci vás po novom budú musieť informovať cez SMS

V Zbierke zákonov bola 23. novembra publikovaná vyhláška pod číslom 440/2023, ktorá prináša výrazné zmeny pre mobilných operátorov, informuje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na svojom webe.

Dve upozornenia

Podľa vyhlášky budú musieť operátori poskytujúci internet alebo komunikačné služby upozorniť zákazníka na skutočnosť, že jeho spotreba minút, dát a pod. sa blíži resp. dosiahla stanovený objem. Niektorí z nich to síce robia už teraz, no doposiaľ to nebolo povinné.

„Prvé upozornenie obdrží zákazník pri dosiahnutí úrovne 80 % celkového objemu služby (minút, dát a pod.) a druhé upozornenie pri úplnom vyčerpaní objemu služby. Operátor bezplatne upozorní zákazníka na úroveň čerpania spotreby služby, napríklad zaslaním SMS, push notifikáciou alebo elektronickou poštou,“ informuje úrad.