Obľúbená diaľničná známka mnohých Slovákov skončí. Už čoskoro ostane iba jedna alternatíva

Slovenskí motoristi, ktorí pravidelne počas roka využívajú diaľnice, majú v súčasnosti sa výber dve vhodné alternatívy. Jednou je 365-dňová známka, ktorá platí 365 dní odo dňa jej úhrady. Druhou možnosťou je kúpa ročnej diaľničnej známky. A práve táto druhá verzia známky zanikne.

Koniec ročnej známky

Ročná diaľničná známka funguje už dlhé roky, a to ešte od čias, keď sa na okno auta lepili fyzické známky. Táto jediná známka má presne stanovenú platnosť, a to od 1. januára daného roka (prípadne od dátumu zakúpenia) až do konca januára nasledujúceho roka. Túto voľbu diaľničnej známky si pravdepodobne kupovali ľudia so staršími autami, ktorí boli zvyknutí na tento systém kúpy ešte z minulosti a získali tiež celý mesiac január navyše, počas ktorého si mohli kúpiť opäť ročnú diaľničnú známku. Momentálne stojí 60 eur.

Ako ale informuje Topspeed na základe zistení z komunikačného odboru ministerstva dopravy, ročná diaľničná známka sa zruší. „Kúpiť ju bude možné ešte do jari budúceho roka, o všetkom podstatnom budeme, samozrejme, včas verejnosť informovať,“ uvádza odbor a dodáva, že ostane tak len 365-dňová.

Na základe tohto vyjadrenia je zrejmé, že rok 2024 bude posledným, kedy si bude možné zakúpiť ročnú diaľničnú známku, ktorej skončí platnosť v januári 2025.

365-dňová alternatíva

Veľkou a hlavnou výhodou 365-dňovej diaľničnej známky, ktorej cena je rovnaká ako v prípade ročnej, je to, že platí 365 dní odo dňa zakúpenia. Ak si niekto kúpi nové auto v polovici roka, nemusí preto uhrádzať plnú sumu za ročnú diaľničnú známku, ale kúpi si 365-dňovú, ktorá mu bude platiť opäť do polovice nasledujúceho roka.

Na budúci rok sa ceny diaľničných známok nemenia a za iné verzie zaplatíte 17 eur (30-dňová), 12 eur (10-dňová). Na budúci rok sa má začať predávať aj jednodňová známka, ktorej cena by mala byť maximálne 5,4 eura.