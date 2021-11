Omikron bol v Európe skôr ako sa predpokladalo. Šíri sa rekordne rýchlo, zrejme úplne vytlačí deltu

Celý svet upriamil pozornosť na novú variantu koronavírusu nazvanú omikron. Oprávnene vzbudzuje veľa otáznikov, pretože sa o nej ešte veľa nevie. Na verejnosť sa dostala zaujímavá správa, že omikron bol v Európe zrejme skôr ako sa predpokladalo.

Nový variant koronavírusu omikron sa v Európe objavil skôr, ako sa dosiaľ predpokladalo. Holandský národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie podľa jeho hovorcu našiel variant v dvoch novo sekvenovaných vzorkách, ktoré odobrali medzi 19. až 23. novembrom. Zatiaľ nie je jasné, či dané osoby navštívili južnú Afriku. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Správy o variante omikron sa objavili minulý týždeň po tom, ako ho 24. novembra identifikovali v Juhoafrickej republike.

Priebeh a závažnosť ochorenia

Nateraz je predčasné hovoriť o priebehu a závažnosti ochorenia, ktoré spôsobuje omikron variant nového koronavírusu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že tento variant sa však šíri rekordne rýchlo.

Ministerstvo tvrdí, že zatiaľ nie je k dispozícii dostatok epidemiologických dát, na základe ktorých by bolo možné stanoviť, akú veľkú hrozbu tento nový variant predstavuje. Limitované dáta vypovedajú o tom, že omikron variant je oveľa infekčnejší.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preto od stredy (1. 12.) mení pravidlá pre osoby platné pri návrate z Juhoafrickej republiky a ďalších rizikových krajín. Platiť bude pre ne povinná karanténa. Variant sa objavil po prvý raz v Juhoafrickej republike. Prvé importované prípady boli počas víkendu zaznamenané v Európskej únii, Veľkej Británii, Izraeli a Hongkongu.

V Českej republike potvrdili prvý prípad nákazy novým variantom v pondelok (29. 11.). Ide o osobu, ktorá sa vrátila z Afriky. Infikovaná žena je momentálne v izolácii. Výskyt koronavírusového variantu omikron oficiálne potvrdili aj v Rakúsku. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková informovala o tom, že omikron variant, teda nový variant nového koronavírusu, sa na Slovensku v doposiaľ testovaných vzorkách nepotvrdil.

Zatiaľ sa nevie, ako sa bude šíriť vo svetovej populácii

Variant zatiaľ nebol popísaný v žiadnych epidemiologických štúdiách. Ministerstvo preto hovorí, že zatiaľ sa nevie, ako sa bude reálne šíriť v svetovej populácii. Presný rizikový profil omikron variantu bude možné podať až v priebehu niekoľkých týždňov, prípadne mesiacov, keď už budú verejne prístupné štúdie dokumentujúce štatisticky významnú skupinu pacientov.

MZ SR tiež uviedlo, že neexistujú dáta, na základe ktorých by sa dala určiť efektívnosť doterajších vakcín proti novému variantu. Neexistujú ani dáta, na základe ktorých by sa dalo určiť riziko ťažkého priebehu ochorenia, prípadne smrtnosť vírusu. Publikované neboli ani žiadne štúdie, ktoré by určili inkubačnú dobu omikron variantu. Inkubačný čas zásadne ovplyvňuje, ako skoro je možné identifikovať nákazu v populácii.