Okúpete sa tu v 40 °C vode a aj pod holým nebom: Pár minút od našich hraníc nájdete jedny z najlepších termálnych kúpeľov

Vonku je poriadna kosa, čo tak sa zahriať v termálnych kúpeľoch sídliacich v nádhernej historickej budove, kde si oddýchne vaše telo aj myseľ? Skvelou správou je, že za takýmto miestom nemusíte cestovať vôbec ďaleko, stačí za ním vyraziť do Maďarska. Ak sa vydáte do Budapešti, okrem pamiatok alebo vychutnávania si dobrého jedla si môžete pridať do svojho itinerára aj tieto termálne kúpele. Bez problémov tu strávite aj celý deň a ubehne vám, ani nebudete vedieť ako.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podobne ako Viedeň, aj Budapešť je metropola, za ktorou nemusíme cestovať ďaleko. Patrí medzi turistami vyhľadávané miesta a ak ste jej ešte náhodou nedali šancu, možno vás príjemne prekvapí. Okrem iného sa hlavné mesto Maďarska pýši bohatou tradíciou kúpeľníctva.

Nedávno sme navštívili preslávené Széchenyiho termálne kúpele v Budapešti, ktoré sú jedny z najlepších a najväčších termálnych kúpeľov v Európe a máme ich doslova za rohom. Ako ukazujú dáta portálu TripAdvisor, podľa hodnotení cestovateľov sú najobľúbenejšie v celom Maďarsku. Keď sa sem vyberiete, rátajte s väčším počtom návštevníkov, keďže patria medzi jednu z top atrakcií mesta, no nám to na zážitku vôbec neubralo. Očarili nás svojou architektúrou a popritom, ako sme sa kúpali v 38 °C vode pod holým nebom, sme sa preniesli do minulosti.

Podľa návštevníkov sa v ich závese na druhom mieste v zmysle obľúbenosti nachádzajú ďalšie termálne kúpele, ktoré nájdete v Budapešti. Sú nimi termálne kúpele Gellért, ktoré rovnako už na prvý pohľad zaujmú svojím historickým vzhľadom.

Za pár hodín z Bratislavy aj Košíc

Z pohraničného mesta Šahy vám jazda autom do kúpeľov Gellért zaberie približne hodinu a pol. Ak pochádzate z južného Slovenska, nemáte to vôbec ďaleko. No sú dostupné aj z Bratislavy, pričom v aute strávite približne dve hodiny, z Košíc vám sem cesta zaberie okolo troch hodín.

História kúpeľov Gellért siaha až do 15. storočia, odkedy sú známe záznamy o zázračných prameňoch vyvierajúcich na ich území. Samotné kúpele boli otvorené v roku 1918, čo znamená, že sa tešia už viac ako 100-ročnej tradícii. A je to na nich cítiť, čo niektorí návštevníci hodnotia kladne, no iní ani nie. Ale k tomu sa ešte dostaneme.

Oddýchnete si v termálnej vode, ktorá dosahuje až 40 °C

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného