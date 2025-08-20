Ohavný skutok v Česku: Niekto podpálil koterce v chovnej stanici a upálil piatich psov. Podľa polície to bolo úmyselné

SITA
Matej Mensatoris
Polícia pátra po človeku, ktorý upálil piatich psov

Česká polícia hľadá podpaľača, ktorý založil požiar na súkromnej chovnej stanici v mestečku Žlutice v okrese Karlove Vary. V ohni zahynulo päť samíc kaukazského pastierskeho psa. Informuje o tom web TN.cz.

Hrozí mu 6 rokov väzenia

Prípad sa stal v noci na utorok. „S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o úmyselné zapálenie kotercov v súkromnej chovnej stanici,“ informoval na webe hovorca polícia Jakub Kopřiva.

Páchateľovi hrozí až šesťročné väzenie za týranie zvierat a poškodenie cudzej veci.

