Ohavný skutok v Česku: Niekto podpálil koterce v chovnej stanici a upálil piatich psov. Podľa polície to bolo úmyselné

Česká polícia hľadá podpaľača, ktorý založil požiar na súkromnej chovnej stanici v mestečku Žlutice v okrese Karlove Vary. V ohni zahynulo päť samíc kaukazského pastierskeho psa. Informuje o tom web TN.cz.
Hrozí mu 6 rokov väzenia
Prípad sa stal v noci na utorok. „S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o úmyselné zapálenie kotercov v súkromnej chovnej stanici,“ informoval na webe hovorca polícia Jakub Kopřiva.
Páchateľovi hrozí až šesťročné väzenie za týranie zvierat a poškodenie cudzej veci.
Pravděpodobně úmysl stojí za požárem kotců na okraji Žlutic na Karlovarsku. Oheň v noci na středu zabil pět kavkazských pasteveckých psů včetně desetiměsíčního štěněte. Chovatelka Vlasta Kretschmerová je v šoku.https://t.co/bmVU4uBxpt
— Deník.cz (@denikcz) August 20, 2025
