Odkladáte tankovanie s tým, že cena ešte padne? Nemusí to byť najlepší nápad, ceny môžu čoskoro opäť vystreliť

Ceny pohonných hmôt sa niekedy menia zo dňa na deň. Kým niektorí šoféri musia tankovať za akýchkoľvek situácií, iní, ktorí auto nepoužívajú každý deň, môžu kalkulovať a ísť natankovať plnú nádrž v ten najvhodnejší okamih — keď budú ceny benzínov či nafty najnižšie.

Konflikt v Izraeli

A práve takýto „vyčkávači“ by možno mali čoskoro zamieriť na pumpu. Ako píše portál openiazoch, komoditné trhy včera reagovali na neistotu, ktorá vznikla po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe medzi hnutím Hamas a Izraelom.

Cena ropy Brent, ktorá je najdôležitejšia pre Európu, totiž včera zdražela o 4 % a obchodovala sa podvečer za 88 dolárov za barel, pričom pred víkendom jej cena bola 84,50. Analytik, ktorého portál oslovil, tvrdí, že dôvodom je geopolitická situácia.

Problémový je tiež Irán, ktorý je cez hnutie Hamas do konfliktu zapojený. Irán pritom vyváža denne asi tri milióny barelov, a tak vplýva na ceny s ropou. Najväčšie slovo ale bude mať OPEC, ktorý vie povoliť „kohútiky s ropou“ a nahradiť aj prípadné výpadky Iránu, ktoré by mohli nastať pri rozširovaní konfliktu.

Aktuálna situácia na pumpách

Momentálne sa ceny na pumpách držia pri najbežnejšom benzíne na úrovni 1,63 eura za liter, pri nafte je to pod 1,70 eura za liter. Ceny sú tak podobné ako po minulotýždňovom zlacnení a nateraz sa neukazuje, že by sa mali začať razantne dvíhať. Konflikt na Blízkom východe ale môže v najbližších týždňoch spôsobiť neistoty a zasiahnuť do cien, a to pre spotrebiteľa s negatívnym efektom.