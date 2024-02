Odhalili čísla, ktoré sa v lotérii žrebujú najčastejšie. Tieto sú zas žrebované najmenej

Uhádnuť všetky vyžrebované čísla v lotérii a behom chvíle sa stať milionárom by chcelo asi množstvo ľudí. Austrálska lotéria The Lott zverejnila čísla, ktoré sú u nich žrebované najčastejšie a naopak, tie najmenej časté, informuje UNILAD. Hneď na začiatok dodávame, že lotérie sa líšia a ak by ste si tieto čísla stavili aj v Austrálii, je pravdepodobnosť 134 490 400, že milióny budú vaše. Preto ak sa aj rozhodnete stávkovať, hlavne s rozumom a nevrážajte do toho peniaze, ktoré vám majú slúžiť na uhradenie vašich výdavkov.

Každopádne je zaujímavé sledovať, ktoré čísla sa pri žrebovaní lotérie opakujú. Ako je to na Slovensku a aká je pravdepodobnosť, že vyhráte v tej ktorej hre, sa dozviete v našom staršom článku.

Bodujú sedmičky

Austrálska lotéria odhalila, že najčastejšie žrebovanými číslami sú 17, 7, 11, 2, 3 a 9. Naopak, čísla, ktoré sa ocitli na opačnom konci rebríčka, sú 33, 15, 34, 31, 26 a 1.

Miestna lotéria okrem nich žrebuje aj takzvané Powerball čísla, ktoré sú obdobou našich dodatkových čísiel. V tomto prípade sa najčastejšie darí číslam 19 a 2 a najmenej sa opakujú zas 14 a 16.