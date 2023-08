Dáte 1 euro a môžete získať milióny: Zistili sme, aká je pravdepodobnosť, že vyhráte v lotérii, táto obstála najhoršie

Množstvo ľudí skúša šťastie v lotérii a pevne dúfa, že raz vyžrebujú presne ich čísla a navždy sa im zmení život od základov. Národná lotériová spoločnosť Tipos ponúka viacero druhov hier, a na ktorú staviť, si mnohí vyberajú na základe svojej intuície či obľuby. Žiadny recept na výherné čísla pre vás nemáme, no vedeli ste, že pravdepodobnosť výhry nie je pri každej z týchto hier rovnaká? A čo vás možno prekvapí ešte viac, viete veľmi rýchlo zistiť, aká je šanca, že v niektorej z nich uspejete.

Stávková kancelária má na svojom webe zverejnené pravdepodobnosti výhry k jednotlivým hrám aj s vysvetlením, ako ich počítali. Pozreli sme sa na ne bližšie a porovnali, v ktorých máte najväčšiu šancu čo-to vyhrať.

V článku sa dozviete aj: aká je pravdepodobnosť, že vyhráte najnižšiu výhru v týchto hrách;

a pravdepodobnosť, že si odnesiete jackpot;

ktoré hry svojou pravdepodobnosťou najviac prajú ľuďom;

a ktoré obstáli najhoršie;

v ktorých sa aktuálne hrá o milióny.

Upozorňujeme, že pri stávkovaní hrozí riziko závislosti a je len pre ľudí od 18 rokov. Keď sa preň rozhodnete, choďte do toho zodpovedne. Ak spozorujete, že vám to prerastá cez hlavu, kontaktujte Linku pomoci pre problémy s hraním na bezplatnom telefonickom čísle 0800 800 900. Sumy výhier uvádzané v článku sú aktuálne v čase jeho pulikovania.

LOTO

Ak náhodou nepoznáte pravidlá tejto hry, musíte si tipnúť šesť čísel od 1 do 49 a na výhru potrebujete trafiť aspoň tri z nich. Výška vkladu je 1 euro. Pravdepodobnosť, že trafíte spomínané tri čísla, je 1:61. Naposledy bola výška tejto výhry v prvom ťahu 4 eurá a v druhom 3 eurá. Že si odnesiete jackpot, ktorý je aktuálne vysoký 1 710 585 eur, je pravdepodobnosť 1:13 983 816. Takže šanca, že sa stanete milionármi, tu je, no či dostatočne vysoká, už posúďte sami.

JOKER

Ide o doplnkovú hru, ktorej princípom je trafiť sa s koncovými vyžrebovanými číslami. Na výhru potrebujete mať zhodu aspoň vo dvoch a pravdepodobnosť, že sa to stane, je 1:100. Výška vkladu je 50 centov. Že niekto uhádne všetkých šesť čísel, je pravdepodobné 1:1000 000. Ak výhercovia v uplynulom žrebovaní trafili spomínané dve čísla, na svoj účet si pripísali 3,30 eura.

LOTO 5 z 35

Ako už avizuje názov tejto hry, hlavným cieľom je tipnúť si 5 čísel z 35 a trafiť aspoň tri vyžrebované. Pravdepodobnosť, že sa tak stane, je 1:75. Výška výhry je v takom prípade 3,30 eura. Na výhru jackpotu sa vám musí zhodovať všetkých päť čísiel a pravdepodobnosť, že sa tak stane, je 1:324 632 a aktuálna výhra 19 303 eur. Výška vkladu je 50 centov.

KENO 10

Kľúč k tejto hre takisto nájdeme už v jej názve. Jedno hracie pole obsahuje čísla po 80 a tipnúť si môžete jedno až 10, je to len na vás. Cieľom je uhádnuť čo najviac spomedzi vyžrebovaných. Pravdepodobnosť v tomto prípade závisí ako na počte tipovaných čísel, tak na počte uhádnutých. Napríklad šanca, že trafíte tri čísla zo šiestich je 1:7,7. A pravdepodobnosť, že trafíte všetkých 10 čísel, je 1:8 911 711,18. Minimálne výška jednej stávky je 30 centov, no môžete si zvoliť aj vyššiu. Nielenže si v tejto hre môžete sami určiť, koľko čísel tipnete, tak isto aj pri výške vkladu máte niekoľko možností. Aktuálny jackpot je 3 000 000 eur.

Euromilióny

Tiket v tejto hre obsahuje dve osudia, v jednom je 33 čísel a v druhom 6. V tom prvom si zvolíte 7 čísel a v druhom len jedno. Na najnižšiu možnú výhru potrebujete trafiť aspoň dve + jedno číslo. Pravdepodobnosť, že sa tak stane, je 1:19 a výhra je aktuálne 3,1 eura. Šanca, že vyhráte jackpot vo výške 4 869 257,60 €, a teda trafíte 7+1 čísel, je 1:25 632 288. Ak by sa to nejakému šťastlivcovi podarilo, Slovensko by malo o jedného milionára viac. Výška stávky je 1,50 eura.

Euromilióny JOKER

Aj Euromilióny majú svoju hru JOKER, v ktorej je aktuálne jackpot 20-tisíc eur. Pravdepodobnosť, že niekto uhádne 6 čísel a získa ho, je 1:1000 000. K výhre stačí uhádnuť aj jedno číslo a pravdepodobnosť, že sa tak stane, je 1:10. Ak sa tak stane, výherca aktuálne získa 2 eurá. Túto doplnkovú hru si stavíte za 50 centov.

Eurojackpot

Princíp hier Eurojackpot a Eurojackpot JOKER je podobný ako pri predchádzajúcich prípadoch. V prvom prípade si treba zvoliť päť čísel od 1 do 50 a dve EuroČísla. Výška stávky sú 3 eurá, ak sa rozhodnete hrať len Eurojackpot, tak 2 eurá. Pravdepodobnosť, že niekto trafí 5+2 čísel a odnesie si hlavnú výhru, je 1:139 838 160. Na získanie výhry v najnižšej hodnote treba trafiť aspoň dve plus jedno číslo, teda presne tak, ako pri Euromiliónoch. No pravdepodobnosť, že sa tak stane, je nižšia, a to 1:49. Pravdepodobnosť pri hre JOKER je v tomto prípade rovnaká ako pri Euromiliónoch. Eurojackpot aktuálne láka šialenou výhrou 10 000 000 eur.

Porovnanie šancí