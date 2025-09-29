Malo najbohatšiu klientelu, poznalo ho celé Slovensko. Známe nákupné centrum čakajú zmeny, v hre sú aj nové prevádzky

Ešte v 90. rokoch by ste na Slovensku márne hľadali nákupné centrá v takej podobe, ako ich poznáme dnes. Na prelome milénií vstúpil do hry bratislavský Polus a okamžite sa stal vyhľadávanou zastávkou a miestom, ktoré poznali aj obyvatelia mimo hlavného mesta. Situácia sa počas rokov zmenila a shopping dnes funguje pod názvom VIVO!. To by sa však už čoskoro mohlo zmeniť.
Začiatkom tohto roka sme vás v článku informovali o tom, že nákupné centrum VIVO! zmení majiteľa. Dovtedy ho vlastnila rakúska skupina Immofinanz, ktorá ho kúpila ešte v roku 2006 pod názvom Polus. Ten bol v rámci väčšej rekonštrukcie a rebrandingu v roku 2019 premenovaný na súčasný názov.
Novým majiteľom shoppingu a tiež administratívnych budov je známa skupina WOOD & Company, ktorá už v hlavnom meste vlastní petržalský Aupark. Už pri prvých správach začiatkom roka sa hovorilo o tom, že bývalý Polus zrejme opäť čaká zmena názvu, prípadne celého konceptu. Išlo by o logický krok, nakoľko Immofinanz má nákupné centrá pod značkou VIVO! aj mimo Slovenska.
Prispôsobenie sa charakteru lokality
Už pri preberaní obchodného a administratívneho areálu zástupcovia WOOD & Company avizovali, že v ňom vidia potenciál. Ako pre interez prezradili, v súčasnosti už prebiehajú práce na zmene konceptu.
„Spoločnosť WOOD & Company aktuálne pracuje na koncepte komplexnej rekonštrukcie obchodného centra VIVO!. Súčasťou tohto procesu je aj zvažovanie rôznych možností prípadného rebrandingu. O finálnej podobe a o ďalších krokoch by malo byť rozhodnuté do konca tohto roka alebo najneskôr začiatkom roku 2026,“ uviedli pre náš portál.
V súvislosti s bývalým Polusom sa ako veľká výhoda spomína jeho silná lokálna pozícia v rozvíjajúcej sa lokalite bratislavského Nového Mesta. Noví vlastníci by tak chceli využiť tento fakt a potrebám návštevníkom prispôsobiť aj kombináciu nájomcov.
„Cieľom je, aby ponuka značiek lepšie zodpovedala charakteru lokality a spádovej oblasti nákupného centra VIVO!. Zmeny budú smerovať k tomu, aby centrum ešte viac reflektovalo potreby a očakávania svojich návštevníkov, ktorí ho navštevujú najmä kvôli bežným denným či týždenným nákupom,“ dodala skupina Wood & Company.
Tradícia siaha na prelom milénií
Výstavba nákupného centra Polus sa začala ešte v roku 1999 a dokončené bolo v roku 2000. Za projektom stála spoločnosť TriGranit, ktorá sa netajila veľkými ambíciami.
Spolu s centrom vznikla aj obytná a administratívna budova, pričom lákavá mala byť tiež samotná lokalita s dobrým dopravným napojením na MHD a ďalšie bratislavské mestské časti. Toho času išlo o najväčšie nákupné centrum nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku, pričom v roku 2001 dokonca Polus získal prestížne ocenenie Stavba roka.
Nasledujúce roky po otvorení bol Polus v Bratislave zásadný pojem, vyhľadávali ho aj najvyššie bratislavské vrstvy obyvateľstva, nakupovali tam na tú dobu prémiové značky oblečenia či riešili biznis. V roku 2008 ho poznačil incident, ktorému údajne predchádzal konflikt rusky hovoriacich skupín, konkrétne Čečencov a Dagestancov. Jeden z Dagestancov mal vytiahnuť samopal, pričom Čečenci odpovedali paľbou z pištolí.
Padnúť malo až 40 výstrelov, niekoľko z nich bolo presných. Ani jedna guľka, našťastie, nezasiahla nikoho zo zákazníkov centra. Jedinou obeťou bol muž, ktorý mal streľbu iniciovať.
V dlhodobom horizonte však nešlo o zásadný faktor, ktorý by ľudí odradil od nakupovania v centre, respektíve negatívne zapôsobil na jeho pozíciu. Naopak, dôležitou okolnosťou bolo budovanie nových bratislavských shoppingov, ktoré postupne odkrajovali Polusu z jeho stabilnej klientely. Nepomohla mu dozaista ani dvojročnica, keď po odchode Carrefouru fungoval bez veľkého obchodného reťazca.
Nový vietor do plachiet mal obchodnému centru dodať rebranding, ako aj rekonštrukcia. VIVO! chcelo staviť aj na príjemné prostredie a spomínanú pozíciu takzvaného komunitného centra. Pred pár mesiacmi bola ukončená prestavba námestia pred nákupným objektom, ktorá sa dočkala pozitívnych ohlasov. Know-how a vízia nových majiteľov môže v budovaní silného lokálneho brandu dozaista pomôcť.
Okrem dobrej dopravnej dostupnosti hrá totiž významnú úlohu aj zloženie atraktívnych značiek, ktoré sa priamo stretáva s potrebami konkrétnych spotrebiteľov. Počas našej nedávnej návštevy nákupného centra VIVO! sme sa presvedčili o tom, že v shoppingu je aktuálne viacero voľných nájomných jednotiek. Kým v niektorých sa už pracuje na nových prevádzkach, iné na nájomcov stále čakajú.
Nahlásiť chybu v článku