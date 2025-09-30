Ochranári podávajú podnet na prokuratúru: Prísna ochrana Polonín klesla len na 16 %, nie je v súlade so zákonom

Foto: TASR, SITA - Milan Illík

Martin Cucík
SITA
Podľa ochranárov bol návrh účelovo a dodatočne zmenený a zároveň obsahuje odborné a legislatívne pochybenia.

Ochranárska organizácia Aevis podala podnet na prokuratúru pre vážne pochybenia pri príprave zonácie Národného parku Poloniny. Ako v tejto súvislosti informovala, pôvodné vyhodnotenie pripomienok k zonácii bolo podľa nich dodatočne zmenené, a to bez účasti príslušného úradu a bez vedomia tých, ktorí ich podali.

Najvážnejšou zmenou je podľa aktivistov dramatické oslabenie ochrany Polonín, pričom pôvodne plánovaná prísna ochrana 46 % územia klesla len na 16 %. Informovala agentúra SITA.

Aevis považuje takýto postup za neodborný, netransparentný a v rozpore so zákonom. Pripomienky k zonácii boli podľa ochranárov v minulosti riadne prerokované Okresným úradom v Prešove. Po parlamentných voľbách nové vedenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR zonáciu najskôr zastavilo, neskôr tlačilo na jej radikálnu úpravu.

V marci 2025 Správa Národného parku Poloniny na pokyn MŽP zmenila už raz vyhodnotené pripomienky. Výsledkom je zásadne iný návrh zonácie národného parku ako ten, ktorý do procesu vstupoval ešte v roku 2022. Prakticky ide o úplne novú zonáciu národného parku, ktorá však v takejto podobe nebola prerokovaná v súlade so zákonom,” uviedol riaditeľ organizácie Aevis Rastislav Mičaník.

Chránená by mala byť už iba jedna pätina parku

Najvážnejšou zmenou je podľa aktivistov dramatické oslabenie plánovanej ochrany Polonín. Viac ako 80 % národného parku by podľa nich po novom nemalo byť dostatočne chránených, čo je vzhľadom na jedinečnosť tohto územia absolútne neprijateľné. Ohrozená je aj vodárenská nádrž Starina, ktorá je strategickým zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko.

Minister Tomáš Taraba sa v minulosti obával o bezpečnosť nádrže Starina, jeho rezort však v rámci zonácie národného parku navrhuje, aby sa na 1 700 hektároch jej povodia, paradoxne, znížil stupeň ochrany. Je to neodborné a nesystémové riešenie, je to hazard s pitnou vodou,” zdôraznil Mičaník.

Správa NP Poloniny podľa neho účelovo zmenila návrh zonácie a využila na to pôvodný a stále prebiehajúci proces. V rámci neho presadzuje úplne inú zonáciu, ktorá zjavne vyhovuje predstavám nového vedenia MŽP. Tento postup je však podľa ochranárov v rozpore so Zákonom o ochrane prírody a krajiny, je netransparentný a diskriminačný.

Organizácia Aevis podľa Mičaníka opakovane upozorňovala Okresný úrad v Prešove na viaceré odborné aj procesné pochybenia v rámci zonácie. Úrad ich však podľa neho ignoroval a začiatkom septembra 2025 napriek upozorneniam na nedodržanie zákonného postupu návrh zonácie posunul na MŽP do ďalšieho legislatívneho procesu.

Zonácia národného parku je podľa organizácie Aevis kľúčová nielen pre ochranu prírody a Stariny, ale aj pre budúci rozvoj regiónu. Poloniny majú podľa ochranárov výrazný potenciál v oblasti udržateľného prírodného turizmu, ktorý však dlhodobo obmedzuje chýbajúca zonácia a najmä ťažba dreva, ktorá nielenže poškodzuje vzácne ekosystémy, ale aj odrádza turistov.

