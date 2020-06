Oceňovaný film Špina sa dočká televíznej premiéry. Už od pár dní ho odvysiela RTVS

Celovečerný hraný debut Terezy Nvotovej v hlavnej úlohe s Dominkou Morávkovou-Zeleníkovou, Róbertom Jakabom a Annou Šiškovou odvysiela RTVS v piatok 26. júna o 22:05 na Dvojke.

Hlavná hrdinka dramatického príbehu Lena je obyčajné, dospievajúce dievča, ktoré spoznáva prvé lásky, ochutnáva dobrodružstvá a starosti i slasti dospievania.

Jej svet plný snov a túžob naruší znásilnenie. Svet hlavnej hrdinky sa po čine človeka, ktorému dôveruje, obracia hore nohami. Musí bojovať so svojimi démonmi, ale aj s okolím, ktoré jej prestalo zrazu rozumieť, neverí jej a spochybňuje ju.

Podľa Morávkovej by si ľudia mali zvyknúť hovoriť o citlivých témach. „Naše duševné zdravie je veľmi krehké a veľmi podstatné. Netreba pred citlivými témami zakrývať oči ani sebe ani svojim dospievajúcim deťom. Podľa mňa je to téma, ktorá nás nemusí sprevádzať každý deň, keď ráno zapneme rádio, ale keď na ňu natrafíme – v správach, filme, knihe, alebo, nebodaj, na vlastnej koži, tak o nej hovorme. Pokojne aj viac, ak to potrebujeme,“ vyjadrila sa Dominika, ktorá sa na obrazovkách RTVS objavuje aj ako moderátorka úspešnej šou Zem spieva.

Film získal mnohé ocenenia

Film Špina získal ocenenia na MFF Art Film Fest Košice, na festivale Fest Espinho v Portugalsku získal hlavnú cenu, českí filmoví kritici ho označili za najlepší film roka 2017, z ôsmich nominácií na Českého leva Špina premenila na sošku jednu. Film získal aj šesť nominácií na národné filmové ceny Slnko v sieti. „Ďakujem všetkým divákom ,ktorí si v piatok večer pozrú film Špina na Dvojke a venujú pozornosť filmovému debutu Terezy Nvotovej,“ odkazuje Dominika Morávková, predstaviteľka hlavnej hrdinky Leny.