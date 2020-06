Netflix oznámil, kedy sa znova začne nakrúcať Zaklínač. Filmári prídu aj na Slovensko

Hollywood sa postupne začína opäť naplno rozbiehať, čo znamená, že všetky stopnuté filmové a seriálové produkcie sa vrátia do dlhého kolobehu tvorby nakrúcania. Veľmi originálnym spôsobom obnovu nakrúcania nedávno ohlásil aj streamovací gigant Netflix. Ten opäť spustí produkciu úspešného fantasy projektu Zaklínač (The Witcher). Nakrúcanie sa opäť rozbehne už čoskoro a filmári zavítajú aj na Slovensko.

Po dlhých dohadoch a zverejňovaní zdanlivých dátumov opätovného spustenia produkcie seriálu Zaklínač, Netflix konečne oznámil, kedy sa tvorcovia a celý herecký ansámbel opäť vrátia pred kamery. S nakrúcaním druhej série sa podľa originálneho príspevku na sociálnych sieťach začne už 17. augusta tohto roku, píše web Coming Soon.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.

— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020