Obyvatelia mesta riešia nečakaný problém: Terorizuje ich ďateľ. Odborníci nemajú poňatia, prečo to robí

Autá obyvateľov mesta Rockport v americkom štáte Massachussetts už niekoľko týždňov poškodzuje ďateľ. TASR informuje na základe správy agentúry AP.

Vták už rozbil viac než 20 spätných zrkadiel a najmenej jedno bočné okno. Obyvatelia mesta to údajne berú s humorom. „Každý sa na tom dobre baví,“ uvádza miestny obyvateľ Ben Favaloro. „Spočiatku sme si všimli, že niekto pootáčal všetky spätné zrkadlá. Ako keby nejaké dieťa chodilo po okolí a natáčalo ich smerom nadol,“ dodal. Potom si však jeho sestra na jeho aute všimla ďatľa ďobajúceho do spätného zrkadla.

V Severnej Amerike ide o najväčší druh ďatľa – ďatľa chocholatého (Dryocopus pileatus), ktorý žije v rozsiahlych oblastiach USA a Kanady. Má výrazný červený chochol na hlave, biely pruh na krku a prevažne čierne telo. Dorastá do veľkosti až 50 centimetrov, čím sa blíži veľkosti havrana čierneho.

