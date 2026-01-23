Obyvatelia čelia extrémnemu smogu: Európska metropola má aktuálne najhorší vzduch spomedzi veľkých miest sveta

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
Sarajevo už 2. deň trpí „extrémnym“ znečistením ovzdušia, úrady vydali výstrahu.

Bosnianska metropola Sarajevo má v piatok už druhý deň po sebe najhoršiu kvalitu ovzdušia spomedzi všetkých veľkých miest na svete. Úrady v súvislosti s tým vydali pre obyvateľstvo výstrahu, informovala agentúra AFP.

Prípady výrazného zhoršenia znečistenia ovzdušia sú v tomto takmer 400-tisícovom meste bežné, najmä počas teplotných inverzií, keď sa nad studeným vzduchom vytvorí vrstva teplého vzduchu a zachytáva smog. Hlavným zdrojom emisií je vykurovanie domov drevom a uhlím, situáciu zhoršujú aj vozidlá s vysokými emisiami.

Podľa švajčiarskej spoločnosti IQAir dosiahla v piatok koncentrácia PM2,5 – karcinogénnych mikročastíc schopných preniknúť do krvného obehu – takmer 300 mikrogramov na meter kubický, čo výrazne prekračuje denný limit odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Foto: Unsplash

Jeden z najvyšších podielov predčasných úmrtí

Hoci sa index kvality ovzdušia do piatkového popoludnia zlepšil, úroveň znečistenia zostala „nebezpečná,“ doplnila AFP.

Podľa Európskej environmentálnej agentúry má Bosna jeden z najvyšších podielov predčasných úmrtí v Európe spôsobených jemnými prachovými časticami – v roku 2023 išlo o 199 úmrtí na 100 000 obyvateľov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Baľte kufre: Poradíme vám, ktoré európske mesto by ste mali tento rok navštíviť. Patrí medzi…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac