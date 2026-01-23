Obyvatelia čelia extrémnemu smogu: Európska metropola má aktuálne najhorší vzduch spomedzi veľkých miest sveta

Bosnianska metropola Sarajevo má v piatok už druhý deň po sebe najhoršiu kvalitu ovzdušia spomedzi všetkých veľkých miest na svete. Úrady v súvislosti s tým vydali pre obyvateľstvo výstrahu, informovala agentúra AFP.
Prípady výrazného zhoršenia znečistenia ovzdušia sú v tomto takmer 400-tisícovom meste bežné, najmä počas teplotných inverzií, keď sa nad studeným vzduchom vytvorí vrstva teplého vzduchu a zachytáva smog. Hlavným zdrojom emisií je vykurovanie domov drevom a uhlím, situáciu zhoršujú aj vozidlá s vysokými emisiami.
Podľa švajčiarskej spoločnosti IQAir dosiahla v piatok koncentrácia PM2,5 – karcinogénnych mikročastíc schopných preniknúť do krvného obehu – takmer 300 mikrogramov na meter kubický, čo výrazne prekračuje denný limit odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).
Jeden z najvyšších podielov predčasných úmrtí
Hoci sa index kvality ovzdušia do piatkového popoludnia zlepšil, úroveň znečistenia zostala „nebezpečná,“ doplnila AFP.
Podľa Európskej environmentálnej agentúry má Bosna jeden z najvyšších podielov predčasných úmrtí v Európe spôsobených jemnými prachovými časticami – v roku 2023 išlo o 199 úmrtí na 100 000 obyvateľov.
