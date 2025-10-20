Obrovský výpadok: Nefungujú populárne služby, aplikácie či hry. Problém máte možno aj vy

Ľudia na celom svete aktuálne zažívajú obrovský výpadok služieb, keď nefungujú rôzne populárne weby, aplikácie a hry, ako napríklad Canva, Snapchat, Zoom, Duolingo, Fortnite či Amazon.
Problémy pravdepodobne súvisia so službou Amazon Web Services, píše Sky News a zatiaľ nie je jasné, dokedy potrvajú.
Služba Amazon Web Services (AWS), ktorá patrí maloobchodnému internetovému gigantovi Amazon, uvádza „zvýšenú chybovosť a latenciu pre viacero služieb AWS v regióne US-EAST-1“. Ide o oblasť amerického štátu Virgínia na východe Spojených štátov.
Mnoho služieb má výpadky
BBC menuje niekoľko aplikácií či webových stránok, ktoré riadne nefungujú. Sú medzi nimi Snapchat, Zoom, Roblox, Clash Royale, My Fitness Pal, Life360, Clash of Clans, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network, Peloton či Rocket League.
Problémy má podľa BBC aj stránka britského daňového úradu a banky Halifax, Lloyds či Bank of Scotland. Britská televízia upozorňuje, že vzhľadom na to, koľkým platformám poskytuje svoje služby AWS, postihnutých aplikácií či webových sídel môže byť oveľa viac.
AWS podľa svojho vyhlásenia okamžite nasadila svojich technikov, ktorí „aktívne pracujú na zmiernení problému a zároveň na úplnom pochopení jeho základnej príčiny“.
